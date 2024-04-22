"Армії РФ в місті немає": оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" про ситуацію в Часовому Яру

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", підполковник Назар Волошин в етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог тисне на Бахмутському напрямку. Ситуація навколо міста Часів Яр складна, але Сили оборони повністю контролюють обстановку. Ворожої російської армії в місті немає. Після масованих артобстрілів та авіаударів, противник залучає бронетехніку та намагається закинути свої передові штурмові групи, щоб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Ворог хоче мати хоча б якийсь тактичний успіх на полі бою", - повідомив він.

Волошин розповів про сили та засоби, які армія РФ зосередила на цьому напрямку.

"Тут досить щільно, на постійній основі, працює як російська ствольна артилерія, так і РСЗВ. Також ворог застосовує авіацію, яка завдає шкоди КАБами і ФАБами, знищуючи місто Часів Яр та його цивільну інфраструктуру. За нашими даними, навпроти цього відтинку знаходяться російські десантники, зокрема 317-та бригада повітряно-десантних військ РФ. Крім них є також різні підрозділи, які налічують близько 25 тисяч військ. Хочу наголосити, що не лише ці війська штурмують і доходять до позицій Часового Яру. Зібралася певна кількість особового складу, вони розосереджені на різних ділянках місцевості", - додав підполковник.