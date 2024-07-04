Армія РФ 3 липня обстріляла 23 населені пункти Херсонщини: 1 людина загинула, 7 поранені

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він розповів, що минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Антонівка, Садове, Станіслав, Комишани, Клапая, Широка Балка, Приозерне, Олександрівка, Микільське, Дар'ївка, Берислав, Тягинка, Дудчани, Золота Балка, Качкарівка, Бургунка, Монастирське, Миколаївка, Одрадокам'янка, Зміївка, Львове, Козацьке та місто Херсон.

Через обстріли росіян одна людина загинула, ще семеро дістали поранення.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 37 приватних будинків. Зафіксовано влучання в навчальний заклад та газопроводи, пошкоджений приватний автомобіль", - написав Прокудін.