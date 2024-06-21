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Оновлено

Армія РФ активізувалася на Новопавлівському напрямку: ситуація на фронті

21 червня, 2024 п'ятниця
13:30
Війна з Росією ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті між двома арміями відбулося 149 бойових зіткнень. Окупаційна армія РФ активізувалася на Новопавлівському напрямку

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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 13:00.

Від початку цієї доби вже відбулося 64 бойових зіткнень.

Противник здійснив два ракетні удари чотирма ракетами, п’ять авіаційних ударів із застосуванням дев’яти КАБів, понад 400 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти. Крім цього, ворог 21 раз атакував Україну дронами-камікадзе.

На Харківському напрямку окупанти застосовували КАБи з напрямку Бєлгорода (рф) по районах Липців, Зеленого та Нескучного.

На Куп’янському напрямку загальна кількість атак ворога – вісім, з них – дві, в районі Синьківки, ще тривають.

На Лиманському напрямку боєзіткнення точаться в районах Серебрянського лісу та Невського. Наразі уже чотири рази окупаційні сили намагалися просунутися на цьому напрямку від початку доби.

Тривають бої в районі Верхньокам’янського на Сіверському напрямку. Наразі це вже восьма спроба атакувати на напрямку, попередні - відбиті.

Також російський агресор проявляє активність на Краматорському напрямку, а саме в районах Калинівки та Часового Яру. Загалом, ворог намагався просунутися на цьому напрямку вже вісім разів, з них три боєзіткнення іще тривають.

Наразі найбільша кількість ворожих атак на Покровському напрямку. Воздвиженка, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське – райони в яких наразі відбиваються атаки росіян. Загалом на напрямку наразі кількість ворожих спроб покращити свої позиції досягла 25.

На Курахівському напрямку на цей час активних штурмових дій противник не проводить. Атаки в районах Костянтинівки та Парасковіївки відбито.

Активізувався ворог на Новопавлівському напрямку. Тривають бої в районах Водяного та Урожайного. За сьогодні вже відбито одну штурмову дію поблизу Урожайного. Втрати позицій та територій недопущені.

ЗСУ уразили 12 районів зосередження особового складу ворога

За добу, що минула Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 12 районів зосередження особового складу та ОВТ, три артсистеми та чотири засоби ППО.

Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1060 осіб. Також ворог втратив 14 танків, 35 бойових броньованих машин, 54 артилерійських системи, одну РСЗВ, два засоби ППО, 47 автомобілів та 10 одиниць спеціальної техніки.

Протягом минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень

Загалом, за добу, що минула ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах один ракетний і 45 авіаційних ударів, здійснив понад 3000 обстрілів, в тому числі 99 із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

  • Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила щонайменше 1060 військових. Українські бійці також знищили 14 танків і 54 артилерійські системи.
Теги:
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
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