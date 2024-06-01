Армія РФ атакує на 7 напрямках: у Генштабі назвали найгарячіші точки фронту

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку з початку доби українські воїни відбили одну атаку противника поблизу Липців. Українські підрозділи продовжують укріплювати позиції та оборонні рубежі.

За вчорашню добу, за уточненими даними, ворог втратив на цьому напрямку 126 окупантів. Крім того, українські захисники знищили 17 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Трьом артилерійським системам противника завдано пошкоджень.

На Куп’янському напрямку російські окупанти один раз атакували в районі Дружелюбівки. Зазнали втрат і відійшли.

За минулу добу на цьому напрямку, за уточненими даними, загальні втрати ворога склали 79 осіб. Знищено один танк Т-80 та пошкоджено автомобіль.

На Сіверському напрямку на цей час триває п’ять бойових зіткнень неподалік Роздолівки та Івано-Дар’ївки. Втрат наших позицій не допущено. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку з початку доби відбито одну спробу противника просунутися в районі Кліщіївки. Підрозділи Сил оборони стримують натиск, на окремих напрямках посилюють позиції.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування противника. На цей час тривають два бойових зіткнення поблизу Сокола та Невельського. Ситуація під контролем Сил оборони України.

На Курахівському напрямку тривають шість боїв поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Водяного. Ситуація напружена, але залишається під контролем наших захисників.

На Оріхівському напрямку російський агресор здійснив одну безуспішну атаку в районі Роботиного. Втрат позицій не допущено.

Сили оборони уразили два місця скупчення особового складу ворога

За минулу добу Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили два місця скупчення особового складу, чотири пункти управління, дві артилерійські системи противника, засіб ППО, район зосередження військової техніки та дві бази пально-мастильних матеріалів.

Армія РФ за добу завдала 4 ракетні й 57 авіаударів по території України

Протягом минулої доби відбулося 105 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах у тому числі й з території Російської Федерації чотири ракетні удари із застосуванням восьми ракет, 57 авіаударів із застосуванням 70 КАБів, задіяв 1303 дрони-камікадзе, з них дев’ять шахедів, 15 ланцетів і 1279 fpv-дронів, здійснив майже 3800 обстрілів з різних типів озброєння, в тому числі 120 із застосуванням реактивних систем залпового вогню.