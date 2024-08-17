Армія РФ вночі вдарила по Козачій Лопані на Харківщині: загинула жінка
Увечері та опівночі російський ворог завдав ударів по селищу Козача Лопань Харківської області. Через атаку загинула жінка
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Близько 22:00 та опівночі ворог завдав ударів по селищу Козача Лопань Дергачівської громади Харківської області.
Унаслідок обстрілів загинула жінка, наразі дані встановлюють. Також пошкоджені приватні будинки, зруйновано дах та виникла пожежа у двоповерховому будинку.
- Пізно ввечері, 16 серпня, Росія запустила на територію Україні низку безпілотників. Вночі, 17 серпня, у Київській області працювала ППО. Під ранок у Сумах сталося влучання, унаслідок чого постраждала одна людина.
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