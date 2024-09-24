Армія РФ з дрона атакувала Берислав на Херсонщині: загинув чоловік, поранено жінку

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Під ударом російського БПЛА опинився Берислав. Ворог атакував людей, які перебували на вулиці. На жаль, травми, несумісні з життям, дістав 60-річний місцевий житель", - написав Прокудін.

Крім того, вибухову травму та уламкове поранення руки отримала 70-річна жінка. Медики доставили потерпілу до лікарні.