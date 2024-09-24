Армія РФ з дрона атакувала Берислав на Херсонщині: загинув чоловік, поранено жінку
У вівторок, 24 вересня, російська армія атакувала з безпілотника Берислав на Херсонщині. У результаті чого загинув чоловік та отримала поранення жінка
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Під ударом російського БПЛА опинився Берислав. Ворог атакував людей, які перебували на вулиці. На жаль, травми, несумісні з життям, дістав 60-річний місцевий житель", - написав Прокудін.
Крім того, вибухову травму та уламкове поранення руки отримала 70-річна жінка. Медики доставили потерпілу до лікарні.
- Російські окупанти зранку понеділка, 23 вересня, атакували дроном автомобіль швидкої допомоги. У результаті обстрілу постраждали двоє цивільних.
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