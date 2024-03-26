Сили оборони за добу ліквідували 6 танків, 27 артсистем і 770 військових РФ, - Генштаб

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.03.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 438 160 (+770) осіб,

танків ‒ 6893 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 13 207 (+24) од,

артилерійських систем – 10 904 (+27) од,

РСЗВ – 1019 (+1) од,

засоби ППО ‒ 727 (+1) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8553 (+14),

крилаті ракети ‒ 2014 (+4),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14 498 (+44) од,

спеціальна техніка ‒ 1789 (+4) од.

Ситуація на фронті: армія РФ за добу атакувала на 6 напрямках, найбільше - на Новопавлівському і Лиманському

За даними Генштабу, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 1 атаку противника в районі населеного пункту Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 15 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Роздолівка та північніше Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки ворога в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 4 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населеного пункту Новомихайлівка, де ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; південно-західніше Білогір’я та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Але протягом минулої доби наступальних (штурмових) дій не вів.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

ЗСУ уразили 10 районів скупчення росіян, окупанти обстріляли Україну дронами, ракетами й авіацією

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу, 1 станції РЕБ, 1 району зосередження особового складу та 1 станції керування БПЛА противника.

Загалом протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 106 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 12 БПЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БПЛА було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Білопілля, Велика Писарівка, Попівка, Іскрисківщина Сумської області; Дергачі, Вовчанські Хутори, Стариця, Бударки Харківської області; Макіївка Луганської області; Терни, Ямполівка, Новомаркове, Часів Яр, Калинівка, Дружба, Південне, Олександропіль, Архангельське, Бердичі, Семенівка, Мемрик, Очеретине, Уманське, Новомихайлівка, Красногорівка, Костянтинівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Новоданилівка, Роботине Запорізької області; Червоний Маяк, Зміївка, Микільське Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.