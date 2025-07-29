Армія РФ за добу на фронті втратила 1050 військових
Упродовж минулої доби на російсько-українському фронті Сил оборони вбили та поранили ще 1050 військовослужбовців окупаційної армії
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
- особового складу – близько 1 051 300 (+1050) осіб,
- танків – 11 065 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 23 064 (+0) од,
- артилерійських систем – 30 865 (+39) од,
- РСЗВ – 1451 (+1) од,
- засоби ППО – 1202 (+1) од,
- літаків – 421 (+0) од,
- гелікоптерів – 340 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 48 585 (+192) од,
- крилаті ракети – 3548 (+2) од,
- кораблі / катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 56 687 (+91) од,
- спеціальна техніка – 3935 (+0) од.
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