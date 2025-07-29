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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
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Армія РФ за добу на фронті втратила 1050 військових

Світлана Кравченко
29 липня, 2025 вiвторок
07:15
Війна з Росією втрати окупантів

Упродовж минулої доби на російсько-українському фронті Сил оборони вбили та поранили ще 1050 військовослужбовців окупаційної армії

Зміст

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.07.25 орієнтовно склали:
  • особового складу – близько 1 051 300 (+1050) осіб,
  • танків – 11 065 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 23 064 (+0) од,
  • артилерійських систем – 30 865 (+39) од,
  • РСЗВ – 1451 (+1) од,
  • засоби ППО – 1202 (+1) од,
  • літаків – 421 (+0) од,
  • гелікоптерів – 340 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 48 585 (+192) од,
  • крилаті ракети – 3548 (+2) од,
  • кораблі / катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 56 687 (+91) од,
  • спеціальна техніка – 3935 (+0) од.
Дані уточнюються.
Теги:
Новини
російська армія
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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