Армія РФ за добу на фронті втратила ще 1010 військових
Протягом доби 15 серпня російська армія втратила ще щонайменше 1010 військових. Також українські захисники знищили 42 артилерійські системи та 6 ворожих танків
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
- особового складу – близько 1 069 050 (+1010) осіб,
- танків – 11 112 (+6) од,
- бойових броньованих машин – 23 135 (+2) од,
- артилерійських систем – 31 540 (+42) од,
- РСЗВ – 1467 (+0) од,
- засоби ППО – 1207 (+0) од,
- літаків – 422 (+0) од,
- гелікоптерів – 340 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51 342 (+152) од,
- крилаті ракети – 3558 (+0) од,
- кораблі / катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 58 733 (+137) од,
- спеціальна техніка – 3942 (+2) од.
