Сили ППО знищили 18 дронів і дві авіаційні ракети Х-59/69
Армія РФ за добу в Україні втратила 1220 військових, 18 бронемашин і 22 БПЛА
Минулої доби російська окупаційна армія на війни проти України втратила щонайменше 1220 військових. Сили оборони знищили 18 бронемашин і 22 дрони
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 754 590 (+1220) осіб,
- танків ‒ 9519 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19 589 (+18) од,
- артилерійських систем – 21 061 (+3) од,
- РСЗВ – 1253 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1023 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 093 (+22),
- крилаті ракети ‒ 2859 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30 989 (+24) од,
- спеціальна техніка ‒ 3636 (+1) од.
Дані уточнюються.
- Президент України Володимир Зеленський 8 грудня оприлюднив нові дані про кількість втрат серед українських військових від початку повномасштабної війни.
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