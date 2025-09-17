Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1020 солдатів, 5 танків і 36 артсистем
Російська окупаційна армія за добу війни проти України 16 вересня втратила понад тисячу військових, 5 танків та 36 артилерійських систем
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1097450 (+1020) осіб;
- танків – 11189 (+5) од;
- бойових броньованих машин – 23277 (+3) од;
- артилерійських систем – 32846 (+36) од;
- РСЗВ – 1490 (+0) од;
- засоби ППО – 1217 (+0) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 341 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 60079 (+360);
- крилаті ракети – 3718 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 61878 (+108);
- спеціальна техніка – 3965 (+0).
Дані уточнюються.
- 15 вересня Сили оборони України зачистили населений пункт Панківка на Покровському напрямку в Донецькій області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.95 Купівля 40.95Продаж 41.46
- EUR Купівля 48.22Продаж 48.93
- Актуальне
- Важливе