Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1020 солдатів, 5 танків і 36 артсистем

Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1020 солдатів, 5 танків і 36 артсистем

Дар'я Куркіна
17 вересня, 2025 середа
07:16
Війна з Росією російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор

Російська окупаційна армія за добу війни проти України 16 вересня втратила понад тисячу військових, 5 танків та 36 артилерійських систем

Зміст

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1097450 (+1020) осіб;
  • танків – 11189 (+5) од;
  • бойових броньованих машин – 23277 (+3) од;
  • артилерійських систем – 32846 (+36) од;
  • РСЗВ – 1490 (+0) од;
  • засоби ППО – 1217 (+0) од;
  • літаків – 422 (+0) од;
  • гелікоптерів – 341 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 60079 (+360);
  • крилаті ракети – 3718 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 61878 (+108);
  • спеціальна техніка – 3965 (+0).

Дані уточнюються.

  • 15 вересня Сили оборони України зачистили населений пункт Панківка на Покровському напрямку в Донецькій області.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
втрати окупантів
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
17 вересня
08:16
Інфографіка
Динамо, УПЛ
Кубок України: результати та розклад матчів 1/16 фіналу
08:15
Оновлено
За минулу добу на фронті відбулося 183 бої, на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 60 атак РФ
08:03
Оновлено
Атака РФ дронами вночі 17 вересня: на Черкащині є пошкодження критичної інфраструктури, на Кіровоградщині спалахнули пожежі, затримується низка поїздів Укрзалізниці
07:42
Трамп на даху
Трамп прибув до Великої Британії: протестувальники висвітили на Віндзорському замку його проєкції з Епштейном
06:42
OPINION
Трамп знову говорить про те, що Зеленському доведеться піти на угоду
06:41
Німеччина уряд
Німеччина посилила візовий контроль для громадян Росії
05:49
Прапор США
США підтвердили, що їхні військові спостерігали за навчаннями "Захід-2025" у Білорусі
01:09
Володимир Зеленський
"Питання зараз адресоване Росії": Зеленський висловив готовність зустрітися з Путіним і Трампом без будь-яких умов
00:10
Оновлено
Бенфіка, Георгій Судаков
Ліга чемпіонів: "Бенфіка" програла "Карабаху", "Ювентус та "Боруссія" забили 8 голів, результати інших матчів 1-го туру
2025, вiвторок
16 вересня
23:20
на фото президент України Володимир Зеленський
"РФ планує ще дві важкі наступальні кампанії": Зеленський підкреслив, що Україні необхідна підтримка партнерів аби витримати наступ
22:20
Христя Фріланд
Міністерка транспорту Канади Христя Фріланд йде з уряду і може стати спецпредставницею з питань відбудови України
21:56
Ексклюзив
Трамп на даху
"Це тактика Трампа": дипломат Огризко пояснив, про яку угоду говорить президент США
21:40
Огляд
Єдиний український Ан-70 тепер у Польщі: що це за літак і чому його передислокували
21:40
Американська зброя для України
США схвалили перші пакети військової допомоги для України в межах ініціативи PURL, - Reuters
20:50
дрони
Українська компанія Swarmer залучила $15 млн на розвиток роїв дронів
20:45
Олександр Лукашенко
Лукашенко помилував 25 осіб, зокрема засуджених за "екстремістські злочини"
20:17
Ексклюзив
газогін "Сила Сибіру"
Росія може повністю компенсувати втрату ринку ЄС: експерт Саркіц про будівництво газопроводу від РФ до КНР "Сила Сибіру-2"
20:10
У Києві вшанували пам'ять Георгія Ґонґадзе: 25 років після вбивства
19:15
Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Кіпру, Латвії та Пакистану
19:10
Огляд
Ядерна безпека
Ядерна спадщина Донбасу: як радянський експеримент на шахті "Юнком" став екологічною бомбою уповільненої дії
19:02
Ексклюзив
Компанія відкрита для сірих та контрабандних схем: експерт Гардус про наслідки зняття санкцій з BELAVIA
18:44
Лукашенко приймає парад у Мінську (вечір 9 травня 2025 року)
Лукашенко каже, що Білорусь не причетна до дронів у Польщі та Литві
18:32
OPINION
Якщо НАТО хоче мати реальну можливість захистити себе, його підрозділи мають тренуватися поруч із такими командирами, як Мадяр
18:13
Ексклюзив
нафта ембарго санкції
Росія щомісяця постачає нафту країнам-членам НАТО на $4 млрд, - журналіст Хотин
18:06
ПДР
У поліції спростували фейки про підвищення штрафів за порушення ПДР
18:03
Наслідки атаки РФ у Польщі 10 вересня
Будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а ракета з польського F-16, - Rzeczpospolita
17:53
Анонс
Рівні можливості: в Україні заснували відзнаку для компаній, які підтримують жінок у бізнесі
17:43
міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
Італія не готова ні до російської атаки, ні до нападу іншої країни, - міністр оборони Крозетто
17:34
Український інститут у Празі, навчання вчителів історії
Зберегти національну ідентичність: у Празі почалося навчання для українських вчителів історії
17:28
Дональд Трамп
"Зеленський і Путін ненавидять один одного": Трамп заявив, що йому доведеться брати участь у переговорах
17:21
Ексклюзив
шахед
"Росіяни будують додаткові локації для запуску "шахедів": експерт Криволап назвав кількість БПЛА, які ворог планує запускати вже з жовтня
17:21
Аналітика
податки
У проєкт бюджету-2026 заклали 14 млрд грн від так званого "податку на OLХ": скільки платитимуть ті, хто продає речі через онлайн-платформи
17:05
Роберт Редфорд
Помер зірка "Шпигунських ігор" і режисер "Звичайних людей" Роберт Редфорд
17:05
Огляд
Георгій Гонгадзе
Зникнення і вбивство Георгія Гонгадзе: 25 років потому слідство досі без головної відповіді
16:42
Росія та Білорусь військові навчання
"Відпрацювали всі задачі": у Білорусі підсумували військові навчання з РФ "Захід-2025"
16:15
Смілянський спростував дані, що Укрпошта перебуває на межі дефолту
15:41
Генпрокурор Руслан Кравченко
Кравченко заявив про звільнення 57 прокурорів зі статусом інвалідності після перевірок
15:37
США Японія
Японія проігнорувала пропозицію США щодо підвищення тарифів на російську нафту
15:12
Чмут, Жадан і Снайдер озвучили уривки зі стародруків XVII і XVIII століть, що вперше покажуть на виставці в Києві
15:10
Оновлено
Дональд Туск
Збиття дрона над урядовими будівлями у Варшаві: поліція затримала українця і білоруса
Більше новин
Про нас

  • © 2025 ESPRESO.TV