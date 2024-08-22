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Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1130 військових, 7 танків і 96 дронів

Катерина Єсікова
22 серпня, 2024 четвер
07:42
Війна з Росією втрати

Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 1130 військовослужбовців. Сили оборони знищили 7 танків і 96 БПЛА

Зміст

Про це 22 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

втрати росії станом на 22.08.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 604 140 (+1130) осіб,
  • танків ‒ 8529 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16 567 (+25) од,
  • артилерійських систем – 17 262 (+46) од,
  • РСЗВ – 1166 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 931 (+3) од,
  • літаків – 367 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 998 (+96),
  • крилатих ракет ‒ 2443 (+1),
  • кораблів / катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23 280 (+59) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2904 (+17) од.

Військово-морські сили Збройних сил знищили склад боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів російських окупантів на Кінбурнській косі.

Теги:
зброя
російська армія
ЗСУ
окупанти
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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