Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1130 військових, 7 танків і 96 дронів
Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 1130 військовослужбовців. Сили оборони знищили 7 танків і 96 БПЛА
Про це 22 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 604 140 (+1130) осіб,
- танків ‒ 8529 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16 567 (+25) од,
- артилерійських систем – 17 262 (+46) од,
- РСЗВ – 1166 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 931 (+3) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 998 (+96),
- крилатих ракет ‒ 2443 (+1),
- кораблів / катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23 280 (+59) од,
- спеціальної техніки ‒ 2904 (+17) од.
Військово-морські сили Збройних сил знищили склад боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів російських окупантів на Кінбурнській косі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.58
- EUR Купівля 45.45Продаж 46.2
- Актуальне
- Важливе