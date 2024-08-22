ВМСУ знищили склад боєприпасів ворога на Кінбурнській косі

Про це повідомляють ВМСУ.

"Підрозділ ВМС ЗС України знищив ворожий склад боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів на Кінбурнській косі в Чорному морі", - йдеться у повідомленні.

На оприлюдненому відео видно, вибух та масштабну пожежу, яка охопила приміщення складу.

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