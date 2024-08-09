ГУР висадило десант на Кінбурнській косі. Знищено десятки росіян і їхню техніку

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

"У результаті рейду на окуповану росіянами Кінбурнську косу було знищено 6 одиниць броньованої техніки ворога та ліквідовано близько трьох десятків загарбників", - йдеться у повідомленні.

У десантній операції взяли участь підрозділи "Химера", "Стугна", Paragon, "Сибірський батальйон", "Терор" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України. Розвідники також відзначили підтримку Військово-Морських сил ЗСУ.

"Під час місії на косі спецпризначенці атакували укріплення росіян на їхніх позиціях "Кінбурнська фортеця", "морський вокзал" та "пам’ятник Суворову". Біля останнього воїни ГУР встановили бойовий прапор Воєнної розвідки України", - додали у ГУР.

Розвідники наголошують, що Кінбурнська коса буде вільною, як і всі інші тимчасово окуповані території України.