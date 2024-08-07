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Буданов припустив, скільки ще триватиме російський наступ

Дар'я Куркіна
7 серпня, 2024 середа
16:33
Війна з Росією Кирило Буданов

Глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов припустив, що наступ росіян може тривати ще півтора-два місяці

Зміст

Про це пише Forbes.

Буданов вважає, що російський наступ продовжуватиметься до двох місяців, після чого "основний натиск має завершитися, бо й так наступ затягнувся".

"Практика 10-річної війни показує, що наступальний потенціал будь-яка сторона понад два місяці не витягує", - додав він.

Очільник ГУР додав, що після цього ворог знову спробує наступати і Україна до цього готується.

"Але ми знаємо, що після спаду і невеликого затишшя будуть нові спроби ворога наступати. І ми до цього готуємося. Тому все залежить більше від нас самих, - які будуть наші дії", - сказав він.

Також Буданов розповів, що в Росії близько трьох місяців тому виникли проблеми з мобілізацією.

"На початку повномасштабної війни ворог оголосив часткову мобілізацію. Далі почали пропонувати людям великі суми грошей. Але у такий спосіб їм вдалося мобілізувати недостатньо. Всі інші йшли на війну із тюрем, добровольцями або зі строкової служби людей одразу переводили в контрактники", - пояснив розвідник.

  • Також Буданов розповів, що Росія проводила підрахунки, скільки Україна зможе воювати, якщо буде мобілізовувати усіх людей від 18 та 16 років включно.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ГУР
Міністр оборони України
Кирило Буданов
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