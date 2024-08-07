Росія проводила підрахунки, на скільки Україні вистачить людського ресурсу для ведення війни, - Буданов
Росія проводила підрахунки, скільки Україна зможе воювати, якщо буде мобілізовувати усіх людей від 18 та 16 років включно
Про це розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов на закритій зустрічі в KSE, пише Forbes.
За підрахунками Росії, якщо Україна буде мобілізовувати всіх людей віком від 18 років включно, то зможе вести війну до 2033 року.
Крім того, РФ розглядала варіант, у якому наша держава знизить поріг до 16 років - тоді зможе воювати до 2044-го, розповів голова ГУР.
"Це тільки російські розрахунки, на противагу ворогу Україна цінує життя своїх громадян. Та й навряд чи хтось зможе воювати до 2044 року, а до 2060-го і поготів. Тут справа передусім в економіці - жодна економіка стільки часу в стані війни не витримає. Але якщо Україна витрачає на ведення війни здебільшого не зовсім свої кошти, то Росія - власні, і ворог це теж чітко розуміє", - додав Буданов.
Він також зазначив, що питання мобілізації в Україні непросте, адже деякі люди налякані та невпевнені, бо їм, ймовірно, повністю та належним чином не пояснили, що служба в українській армії не вирок, а честь і нові можливості, каже Буданов.
"Так, це обов’язок, рутина, ризик, але водночас це і є справжня свобода - захист своєї держави, служба своїй нації. Це внесок і у власне, і у загальне вільне майбутнє. Альтернатива цьому - російське рабство", - наголосив він.
- Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів, тобто до 9 листопада.
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