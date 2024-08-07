Росія проводила підрахунки, на скільки Україні вистачить людського ресурсу для ведення війни, - Буданов

Про це розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов на закритій зустрічі в KSE, пише Forbes.

За підрахунками Росії, якщо Україна буде мобілізовувати всіх людей віком від 18 років включно, то зможе вести війну до 2033 року.

Крім того, РФ розглядала варіант, у якому наша держава знизить поріг до 16 років - тоді зможе воювати до 2044-го, розповів голова ГУР.

"Це тільки російські розрахунки, на противагу ворогу Україна цінує життя своїх громадян. Та й навряд чи хтось зможе воювати до 2044 року, а до 2060-го і поготів. Тут справа передусім в економіці - жодна економіка стільки часу в стані війни не витримає. Але якщо Україна витрачає на ведення війни здебільшого не зовсім свої кошти, то Росія - власні, і ворог це теж чітко розуміє", - додав Буданов.

Він також зазначив, що питання мобілізації в Україні непросте, адже деякі люди налякані та невпевнені, бо їм, ймовірно, повністю та належним чином не пояснили, що служба в українській армії не вирок, а честь і нові можливості, каже Буданов.

"Так, це обов’язок, рутина, ризик, але водночас це і є справжня свобода - захист своєї держави, служба своїй нації. Це внесок і у власне, і у загальне вільне майбутнє. Альтернатива цьому - російське рабство", - наголосив він.