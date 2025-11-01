Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 900 військових, 9 артсистем і 6 танків

Армія РФ за добу війни в Україні втратила 900 військових, 9 артсистем і 6 танків

Катерина Ганжа
1 листопада, 2025 субота
06:43
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом доби 31 жовтня російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 900 військових. Також українські захисники знищили 9 артилерійських систем і 6 танків ворога

Зміст

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.11.25 орієнтовно склали: 

  • особового складу – близько 1 142 730 (+900) осіб;
  • танків – 11 316 (+6) од;
  • бойових броньованих машин – 23 521 (+2) од;
  • артилерійських систем – 34 137 (+9) од;
  • РСЗВ – 1 534 (+1) од;
  • засоби ППО – 1 235 (+2) од;
  • літаків – 428 (+0) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 76 704 (+349) од;
  • крилаті ракети – 3 917 (+0) од;
  • кораблі / катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 66 169 (+58) од;
  • спеціальна техніка – 3 987 (+1) од.

В Генштабі додали, що дані уточнюються.

Теги:
Новини
Росія
російська армія
окупанти
українське вино
Військові новини
втрати окупантів
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
1 листопада
07:37
Ford, форд
Ford відкликає понад 79 тис. автомобілів у США через несправності дверей та світлової панелі
07:26
Огляд
Бандера і виноград, життя після перемоги та ШІ в кам’яному віці – 5 книг про історію повсякдення
07:14
дрон
Аеропорт Берліна призупиняв роботу через появу невідомого безпілотника
06:36
Джон Реткліфф
Очільник ЦРУ Реткліфф провів таємні переговори з посадовцями ЄС щодо обміну розвідданими, - Politico
00:52
Покровськ
У Покровську ГУР проводить десантну операцію, якою керує Буданов, – ЗМІ
00:20
Болгарія
Болгарія призупинила експорт палива в ЄС через санкції проти "Лукойлу"
2025, п'ятниця
31 жовтня
23:40
фейк, фейки
Журналіст німецького Bild опублікував лист-запрошення росіян відвідати Покровськ і Купʼянськ
23:15
Оновлено
Трамп
Трамп заперечує, що погодив удари по військових обʼєктах Венесуели
22:55
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
Канада достроково виділяє $10 млн на ремонт української енергетичної інфраструктури
22:42
Ексклюзив
голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький
Банкова хотіла знайти цапа відбуйвала, а по суті - вирощує людину на посаду у поствоєнному уряді: журналістка Данилюк-Ярмолаєва про справу Кудрицького
22:32
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 137 боїв, 46 з них на Покровському напрямку
22:14
Роман Насіров
Екскерівника Державної фіскальної служби Насірова засудили до 6 років вʼязниці
21:44
Ексклюзив
шахед
Російські провокації з дронами продемонстрували кілька важливих речей, – єврокомісар Кубілюс
21:31
Володимир Кудрицький з родиною
"Що буває з людьми, які дозволяють собі критикувати владу": Кудрицький зробив першу заяву після виходу з СІЗО
21:12
Ексклюзив
Цифри вас вразять: авіаексперт Романенко про збільшення ворожих ударів балістикою по Україні у жовтні
21:08
Гурт "ДахаБраха" презентують кліп на нову версію легендарної пісні "Козак", яка вперше побачила світ 2014-го року
20:49
На кордоні Литви й Білорусі застрягли близько 2 тис. вантажівок
20:35
Ексклюзив
зуістріч Трампа і Путіна на Алясці
Фейгін пояснив, що змусить Путіна погодитися вести серйозні мирні переговори
20:34
свічка
Помер голова Світового Пласту Мирон Спольський
20:23
Пожежа в готелі. Болу Карталкая, Туреччина 21 січня 2025 р. Туреччина
У Туреччині 11 людей засудили до довічного ув'язнення через масштабну пожежу
20:04
генератор, блекаут
Укренерго пом'якшило графіки відключень світла на 1 листопада
20:02
OPINION
Саміт Трамп — Сі: тактичне перемир'я
20:00
Олександр Караваєв (праворуч), "Динамо" - "Шахтар"
УПЛ: "Шахтар" приймає "Динамо", розклад і результати матчів 11-го туру
19:45
Windows 11
Оновлення Windows 11 спричинило збій у "Диспетчері завдань": програма дублюється та перевантажує систему
19:32
Tomahawk
Пентагон підтримав передачу ракет Tomahawk Україні, але остаточне рішення залишається за Трампом, – CNN
19:13
Ніколас Мадуро
Мадуро звернувся до Путіна по військову допомогу через тиск США, – WP
18:58
Ексклюзив
ЗСУ, Сили оборони
Ворог експериментує з різними тактиками: пресофіцер 24-ї ОМБр з Часовоярського напрямку
18:49
Bring Kids Back UA
На підконтрольну Україну повернули групу дітей, яких росіяни викрали з Миколаївщини в 2022 році
18:37
Армія+
В "Армія+" з’явився новий рапорт на додаткову відпустку для військових із пільговим статусом
18:22
Аналітика
ТЕЦ у Києві
Цінувати кожен куб газу: як Нафтогаз готується до найскладнішої зими і чи можуть запровадити опалення за графіком
18:19
Геннадій Труханов
Труханову обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту
18:10
ППО ЗСУ
"Кіл зона" на фронті збільшилася до 20 км, зростає концентрація безпілотних засобів ураження РФ, - Сирський
18:00
OPINION
Хто має право критикувати військових?
18:00
Ексклюзив
Метеорологічні кулі - новий етап російських гібридних провокацій, – єврокомісар Кубілюс
17:56
Ексклюзив
Сі Цзіньпін
Китай хоче високу ціну за свою участь у врегулюванні російсько-української війни, - Фейгін
17:38
Володимир Зеленський
Зеленський підписав санкції проти проросійських пропагандистів та постачальників ВПК до Росії, Китаю та Ірану
17:32
крилата ракета Нептун
Україна вдарила ракетами "Нептун" по Орловській ТЕЦ і електричній підстанції в РФ
17:18
Гарбузокоїни
Хартійські дрони-"вампіри" доставили військовим гарбузокоїни з речами першої необхідності
17:13
Парламентарі повернуться до розгляду питання регулювання телеграму
17:07
Оновлено
ТРЦ Gulliver
У Києві тимчасово зупинив роботу ТРЦ Gulliver через конфлікт між новим власником та попередником
Більше новин
