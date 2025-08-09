Армія РФ за добу війни в Україні втратила 940 військових, 41 артсистему і 5 танків
Протягом доби 8 серпня російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 940 військових. Також українські захисники знищили 41 артилерійську систему та 5 танків ворога
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 9.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1062290 (+940) осіб;
- танків – 11088 (+5) од;
- бойових броньованих машин – 23103 (+1) од;
- артилерійських систем – 31273 (+41) од;
- РСЗВ – 1456 (+0) од;
- засоби ППО – 1204 (+1) од;
- літаків – 421 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50315 (+147);
- крилаті ракети – 3555 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 57856 (+125);
- спеціальна техніка – 3936 (+0);
В Генштабі додали, що дані уточнюються.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.68
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.62
- Актуальне
- Важливе