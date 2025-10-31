Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією Армія РФ за добу війни в Україні втратила 970 військових, 39 артсистем і 5 танків

Армія РФ за добу війни в Україні втратила 970 військових, 39 артсистем і 5 танків

Катерина Ганжа
31 жовтня, 2025 п'ятниця
06:52
Війна з Росією На фото втрати окупантів

Протягом доби 30 жовтня російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 970 військових. Також українські захисники знищили 39 артилерійських систем і 5 танків ворога

Зміст

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.10.25 орієнтовно склали: 

  • особового складу – близько 1 141830 (+970) осіб;
  • танків – 11 310(+5) од;
  • бойових броньованих машин – 23 519 (+5) од;
  • артилерійських систем – 34 128 (+39) од;
  • РСЗВ – 1 533 (+2) од;
  • засоби ППО – 1 233 (+1) од;
  • літаків – 428 (+0) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 76355 (+648) од;
  • крилаті ракети – 3 917 (+37) од;
  • кораблі / катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 66111 (+118) од;
  • спеціальна техніка – 3 986 (+0) од.

В Генштабі додали, що дані уточнюються.

Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Військові новини
втрати окупантів
