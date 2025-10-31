Армія РФ за добу війни в Україні втратила 970 військових, 39 артсистем і 5 танків
Протягом доби 30 жовтня російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 970 військових. Також українські захисники знищили 39 артилерійських систем і 5 танків ворога
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 141830 (+970) осіб;
- танків – 11 310(+5) од;
- бойових броньованих машин – 23 519 (+5) од;
- артилерійських систем – 34 128 (+39) од;
- РСЗВ – 1 533 (+2) од;
- засоби ППО – 1 233 (+1) од;
- літаків – 428 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 76355 (+648) од;
- крилаті ракети – 3 917 (+37) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 66111 (+118) од;
- спеціальна техніка – 3 986 (+0) од.
В Генштабі додали, що дані уточнюються.
