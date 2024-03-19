Асиметричні рішення для переваги над противником: Сирський назвав пріоритет у технологічному розвитку ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що розвиток застосування безпілотних систем - це його пріоритетний напрямок
Про це він заявив у Facebook.
"Технології і технологічність - це запорука нашої переваги над ворогом. Чільне місце тут посідають безпілотні системи. Тому, розвиток застосування безпілотних систем - це мій пріоритет", - зазначив головком, додавши що у ЗСУ за цей напрямок відповідає його заступник, Герой України полковник Вадим Сухаревський.
Вони працюють над пришвидшенням впровадження технологічних інноваційних рішень й забезпечення інституційної стійкості та адаптивності визначених органів військового управління Сил оборони.
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Сирський наголосив, що ЗСУ повинні бути забезпечені найефективнішим та найновішим озброєнням.
Окремий акцент робиться, за його словами, на підготовці фахівців з радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, автоматизованих систем управління тощо.
"Шукаємо асиметричні рішення, щоб отримати якісну перевагу над кількісно переважаючим противником. Підходимо комплексно до планування наших потреб, насамперед враховуючи актуальний досвід з поля бою. Але найважливішим завданням, яке повинні виконувати технології та інновації - збереження життя наших військових", - резюмував Сирський.
Фото: facebook Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський
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