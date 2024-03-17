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Що відомо про завод Baykar, який почали будувати в Україні: коли, скільки і які "байрактари" там виготовлятимуть

Роман Яворський
17 березня, 2024 неділя
13:09
Пояснюємо Bayraktar

Турецькі безпілотники "Байрактар", які стали одним із символом боротьби українців проти російських загарбників на полі бою і навіть увійшли в українську культуру – певний тип пісень почали називати "байрактарщиною". Невдовзі знамениті дрони почнуть виготовляти на території України

Коротко про те, що в тексті:

  • Байрактари в Україні
  • Що таке Bayraktar і які його особливості
  • Яким буде завод Baykar в Україні
  • Коли в Україні буде завод з виробництва "байрактарів"

Байрактари в Україні

Bayraktar

Фото: Getty Images


Перші шість апаратів Україна закупила в Туреччини у 2018 році. Наступного року розпочалося навчання українських військовослужбовців, яких навчали як теорії, так практичних умінь, необхідних для керування комплексом. 

На бойове чергування в Україні "байрактари" заступили навесні 2021 року. Дрони використовували здебільшого для розвідки та патрулювання. Перше бойове застосування датоване жовтнем 2021 року. Bayraktar знищив російську гаубицю, що всупереч угодам обстрілювала позиції української армії. Цікаво, що через два дні після цього інциденту росіяни заборонили ввіз мандаринів із Туреччини.

На початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну захисники мали близько 20 "байрактарів", готових виконувати бойові завдання. Хоча військові оглядачі скептично ставилися до ефективності дронів проти російської ППО, однак хід бойових дій, коли доводилося протистояти великим колонам техніки на відкритій місцевості, сприяв ефективному застосуванню турецьких БПЛА. Так британський військовий експерт Девід Гамблінг був вражений результатами Bayraktar TB2 в боротьбі з росіянами. Він наголошував, що "байрактари" виглядали оптимальним рішенням за співвідношенням ефективності до ціни. При вартості в межах $6 млн вони виконували функції вдесятеро дорожчих апаратів. 

У перший тиждень великої війни "байрактари" знищили колону військової техніки на Херсонщині, на початку березня ними було розгромлено величезну кількість техніки на Сумщині. Саме "Байрактар" відвертав увагу  ППО російського крейсера "Москва" перед тим, як його вразили українські ракети "Нептун".

За перші чотири місяці після повномасштабного вторгнення ЗСУ отримали від турецької компанії Baykar ще до 50 ударно-розвідувальних дронів Bayraktar TB2, розповідав тодішній міністр оборони Олексій Рєзніков. Щодо використання ЗСУ "байрактарів" росіяни навіть скаржилися владі Туреччини. Їм відповіли, що Baykar Technologies є приватною компанією. 

Що таке Bayraktar і які його особливості

Bayraktar

Фото: Getty Images


"Байрактар" – це ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотник, прийнятий на озброєння у 2014 році. Він здатен виконувати як автономні (до 27 год), так і керовані дистанційно польоти, має велику тривалість польоту. За сприятливого вітру "Байрактар" може зависати на місці. 

В Україні Сили оборони найактивніше використовують дрон Bayraktar TB2. БПЛА у формі невеликого літачка (довжина 6,5 м, розмах крил 12 м) оснащений двигуном внутрішнього згоряння з дволопатевим гвинтом. Кожна система Bayraktar TB2 складається з 6 літальних апаратів, двох наземних станцій керування, трьох наземних терміналів даних, двох дистанційних відеотерміналів і обладнання наземної підтримки. 

Наземну станцію керування перевозять автомобілем. Станції здатні перехоплювати керування безпілотниками одна одної, а це дозволяє швидко змінювати тактику. Тому коли мова йде про радіус зв'язку з центром керування (150-300 км, залежно від версії), то його рахують не від місця старту, а від найближчої станції керування. 

Максимальна злітна маса Bayraktar TB2 складає 650 кг, вантажність – 150 кг. Дрон може розігнатися до 222 км/год, хоч його крейсерська швидкість становить 130 км/год. 

Яким буде завод Baykar в Україні

У березні 2022 року компанія Baykar презентували новий Bayraktar MIUS з українським двигуном АІ-25. Раніше на сайті компанії з’явилася заява, в якій було повідомлено про перший прототип нового безпілотника. Національна безпілотна бойова літальна система (MIUS) отримала назву Kızılelma ("червоне яблуко"). Його прототип презентували у серпні 2022-го, а у вересні він пройшов перші випробування.

Проєкт щодо відкриття в Україні заводу, переконує компанія-виробник, задумали ще до широкомасштабного вторгнення РФ. Але воно не змінило планів і влітку 2022-го Baykar створив компанію в Україні та придбав ділянку для будівництва заводу з виробництва безпілотників "Байрактар". Посол України в Туреччині Василь Боднар наголошував, що це рішення не лише політичне, а й практичне, бо на значній частині моделей, вироблених на заводі, стоятимуть комплектуючі українського виробництва. 

Генеральний директор Baykar Халюк Байрактар після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським говорив про центр Baykar в Україні, площею понад 30 000 кв. метрів. 

завод з виробництва безпілотників Bayraktar

Фото: defence-ua.com


Також були названі терміни. Халюк Байрактар повідомляв, що компанія на той час уже мала готовий архітектурний проєкт і розпочинала будівництво. Байрактар прогнозував, що компанія закінчить його впродовж двох років.

Коли в Україні буде завод з виробництва "байрактарів"

У липні 2023 року міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що турецька компанія Baykar вже розпочала будівництво заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів в Україні.

"Мова йде про виробництво на території України, це той самий великий завод "байрактарів" про який, ще декілька років тому домовлялися, потім були зупинки, потім були скандали. Сьогодні цей завод починає будуватися, ми перейшли до реальних кроків", – переконував Камишін в етері телемарафону.

Терміни завершення робіт, щоправда, змістилися. Якщо раніше йшлося про другу половину 2024-го, то тепер фігурує 2025 рік. У лютому в Baykar зазначали, що для завершення робіт їм знадобиться ще 12 місяців.

Попри це, дещо зріс і масштаб. Якщо торік турки говорили про 300 працівників, то тепер виконавчого директора турецької компанії Baykar каже, що на заводі працюватиме пів тисячі людей.

Щодо потужностей, то на українському заводі планують виготовляти близько 120 дронів щороку. Всього турецька компанія має намір інвестувати в Україну 100 млн доларів. Ці гроші підуть на три проєкти – власне завод, сервісний центр і головний офіс. 

"Baykar Makina, з державною підтримкою, не боїться інвестувати у підприємство і розгортає його безпосередньо на території нашої країни. Вони впевнені в реалізації цього проєкту, де працюватиме близько 500 працівників. Ймовірно, будуть виготовлятися безпілотники з достатньо потужним темпом, йдеться про виробництво за місяць до 10 безпілотників класу Bayraktar TB2 або навіть Bayraktar TB3 на території України", - зазначив в етері телеканалу Еспресо експерт Defense Express Валерій Рябих.

Важливо також, що досвід компанії Baykar вирішили перейняти й інші виробники зброї. Так відразу три французькі компанії виготовлятимуть зброю в Україні, повідомив міністр оборони цієї країни Себастьєн Лекорню. Йдеться про KNDS, що виробляє 155-мм снаряди та САУ Caesar, виробника безпілотників Delair та компанію Arquus (бронетехніка та наземне обладнання). Також про плани побудувати в Україні щонайменше 4 заводи з виробництва зброї заявив німецький концерн Rheinmetall. Йдеться про будівництво заводів з виробництва снарядів, військової техніки, пороху та зенітної зброї.

Теги:
Статті
Новини
Туреччина
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
зброя для України
Байрактар
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