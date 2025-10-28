Атака на Київ 22 жовтня: жінка, яка перебувала у важкому стані, померла у лікарні, кількість жертв зросла до 3
У вівторок, 28 жовтня, у лікарні померла ще одна жінка, яка перебувала у тяжкому стані після ворожого обстрілу Києва 22 жовтня. Таким чином, загальна кількість загиблих унаслідок тієї атаки зросла до трьох
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"У лікарні померла жінка, яка постраждала і перебувала в тяжкому стані після ворожого обстрілу столиці 22 жовтня", - зазначив він.
Загалом, за словами київського міського голови, атака забрала життя 3 мешканців Києва.
- У вівторок ввечері, 21 жовтня, російські окупаційні війська здійснили запуск ударних безпілотників по території України. Атака на Київ розпочалась близько 1-ї години ночі й тривала до ранку. Унаслідок обстрілів тоді загинуло 2 людини, не враховуючу останню жертву, 30 людей отримали поранення.
