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Атака РФ на Україну: Польща підняла авіацію

11 квітня, 2024 четвер
06:03
Війна з Росією F-16

Зранку 11 квітня під час ракетної атаки росіян на Україну польська авіація піднялась в повітря

Про це повідомило Оперативне командування видів збройних сил Польщі.

"У повітряному просторі працюють літаки Польщі та союзників, що може бути через підвищений рівень шуму, особливо у південно-східній частині країни", - йдеться в повідомленні.

Там заявили про інтенсивну активність дальньої авіації РФ.

"Запущено всі необхідні процедури, спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору Польщі", - підсумували військові.

Теги:
Україна
Росія
Польща
Військові новини
ракетний удар
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