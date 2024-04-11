Атака РФ на Україну: Польща підняла авіацію
Зранку 11 квітня під час ракетної атаки росіян на Україну польська авіація піднялась в повітря
Про це повідомило Оперативне командування видів збройних сил Польщі.
"У повітряному просторі працюють літаки Польщі та союзників, що може бути через підвищений рівень шуму, особливо у південно-східній частині країни", - йдеться в повідомленні.
Там заявили про інтенсивну активність дальньої авіації РФ.
"Запущено всі необхідні процедури, спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору Польщі", - підсумували військові.
- У ніч на 11 квітня росіяни здійснили масовану повітряну атаку території України/
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