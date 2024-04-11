Атака РФ на Україну: Польща підняла авіацію

Про це повідомило Оперативне командування видів збройних сил Польщі.

"У повітряному просторі працюють літаки Польщі та союзників, що може бути через підвищений рівень шуму, особливо у південно-східній частині країни", - йдеться в повідомленні.

Там заявили про інтенсивну активність дальньої авіації РФ.

"Запущено всі необхідні процедури, спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору Польщі", - підсумували військові.