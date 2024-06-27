Атака РФ: сили ППО вночі збили всі "шахеди" та 5 ракет
У ніч проти 27 червня російські військові запустили по території України 29 повітряних цілей. Українські сили ППО знищили 23 безпілотники і 5 ракет
Про це повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Він зазначив, що всього ворог застосував 6 ракет різних типів та 23 ударні БПЛА:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал" (із повітряного простору Тамбовської обл.– РФ.);
- 4 крилаті ракети "Калібр" (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 (із повітряного простору Курської області – РФ.);
- 23 ударні БпЛА типу Shahed-131/136 (район пусків – Приморсько-Ахтарськ – РФ).
В результаті роботи українських захисників збито 28 повітряних цілей:
- - 4 крилаті ракети "Калібр";
- - 1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69;
- - 23 ударні БпЛА типу Shahed-131/136.
Російська терористична армія вночі четверга, 27 червня, атакувала Україну "шахедами" та ракетами: у Хмельницький області кілька разів лунали вибухи.
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