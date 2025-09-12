"Атеш" розвідав ключовий навчальний центр Чорноморського флоту РФ у Севастополі

Про це повідомляє пресслужба руху.

За даними руху, агенти зафіксували на об’єкті велику кількість антен різного типу: HF-приймальні системи, VHF/UHF-антени, супутникові тарілки та спрямовані широкосмугові конструкції. Усі ці установки використовуються для забезпечення зв’язку, навігації, моніторингу та радіоперехоплення.

Як зазначається у повідомленні, сам навчальний центр готує фахівців для Чорноморського флоту РФ та є ключовим для організації й координації його дій.

«Кожна деталь фіксується нашими агентами. Ця інформація дозволяє тримати ворога під постійним наглядом та зміцнює контроль над ситуацією. Кожен ваш вклад робить опір сильнішим і наближає звільнення окупованих територій», — заявили в "Атеш".