"Атеш" розвідав ключовий навчальний центр Чорноморського флоту РФ у Севастополі
Партизанський рух "Атеш" повідомив про розвідку території військової частини №34685 – навчального центру Чорноморського флоту Росії, розташованого в районі Хутора Лукомського під Севастополем
Про це повідомляє пресслужба руху.
За даними руху, агенти зафіксували на об’єкті велику кількість антен різного типу: HF-приймальні системи, VHF/UHF-антени, супутникові тарілки та спрямовані широкосмугові конструкції. Усі ці установки використовуються для забезпечення зв’язку, навігації, моніторингу та радіоперехоплення.
Як зазначається у повідомленні, сам навчальний центр готує фахівців для Чорноморського флоту РФ та є ключовим для організації й координації його дій.
«Кожна деталь фіксується нашими агентами. Ця інформація дозволяє тримати ворога під постійним наглядом та зміцнює контроль над ситуацією. Кожен ваш вклад робить опір сильнішим і наближає звільнення окупованих територій», — заявили в "Атеш".
- Спецпризначенці Головного управління розвідки під Новоросійськом в акваторії Чорного моря уразили корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 зі складу Чорноморського флоту РФ.
