Авдіївка стала заручницею подій, які відбуваються в конгресі США, - Дикий

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Існує ризик того, що ЗСУ доведеться відійти з Авдіївки. Наразі в Авдіївці працює страшна, але дуже потрібна м'ясорубка, де буквально на фарш перемелюються російські штурми. Співвідношення втрат в Авдіївці - 1 до 10, 1 до 12. Тобто за кожного нашого захисника лягає 12 росіян. Хлопцям важко, але вони кажуть: треба триматися, бо нам це вигідно. Росіяни просто сточуються об Авдіївку. Але там є одне слабке місце. Саму Авдіївку окупанти не візьмуть м'ясними штурмами, але там є траса, і вона одна по який йде все забезпечення. На жаль, ворог достатньо близько до цієї траси. Тобто доти працює траса, можна тримати Авдіївку", - пояснив Дикий.

За словами колишнього командира взводу батальйону "Айдар", ймовірність виходу ЗСУ з Авдіївки з кожним днем зростає через одну причину.

"Це снарядний голод". Там реально страшний "снарядний голод", і це не тільки в Авдіївку не завезли снаряди. Снаряди не завезли в Україну. Тобто доля Авдіївки стала заручницею того, що відбувається в конгресі США, де Трамп фактично особисто заблокував військову допомогу Україні. Існує велика ймовірність того, що саме Авдіївка стане першим прямим результатом "снарядного голоду", і що доведеться з неї відходити", - наголосив Дикий.