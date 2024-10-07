Авіаексперт Храпчинський пояснив, чи зможуть F-16 протидіяти запускам ворожих КАБів
Анатолій Храпчинський, заступник гендиректора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, авіаційний експерт, зазначив, що F-16 допоможуть ракети AIM-120 протидіяти російським літакам, які запускають КАБи
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Безумовно, можна протидіяти ворожим літакам, які запускають КАБи, та ще й внаслідок розширення авіапарку F-16. Нещодавно Нідерланди озвучили, що ми найближчим часом отримаємо додаткову партію цих літаків. Я б відзначив, що це відбулося під час візиту міністра оборони Нідерландів у Харків, тобто це такий знаковий сигнал, що ця партія F-16 буде з розширеними можливостями щодо використання протидії проти російських літаків, які запускають керовані авіабомби. Щодо КАБів, то росіяни активно намагаються модернізувати будь-які елементи цих авіабомб", - зауважив авіаційний експерт.
За його словами, щодо удосконалення російських КАБів, то відомо про модернізацію модуля УМПК (модуль планерування і корекції, - ред.), збільшення розміру крил для досягнення більшої відстані роботи, також є зміни у стійкості до засобів РЕБ, антени "Комета", яка допомагає наводитися керованим авіабомбам.
"Росіяни у цій модернізації КАБів бачать дієві інструменти, які можуть працювати та впливати на суспільство шляхом ударів по цивільному населенню. Тому будуть й далі намагатися збільшувати дистанцію, пробувати прикрутити реактивну тягу до цих авіабомб, аби збільшити відстань роботи до 120 км. Безумовно, можна казати, що F-16 при залученні до протидії та з урахуванням ракет AIM-120, які можуть працювати на відстань 185 км, справляться з цим питанням та будуть нищити російські літаки. Але й не треба забувати про протидію у вигляді ударів вглиб території РФ за допомогою наших безпілотників, які діють не на одну сотню кілометрів", - резюмував Анатолій Храпчинський.
- 6 жовтня міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс відвідав Харків і під час візиту заявив про передачу Україні перших F-16 від країни та виділення €400 млн
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