Авіаексперт Храпчинський пояснив, чи зможуть F-16 протидіяти запускам ворожих КАБів

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Безумовно, можна протидіяти ворожим літакам, які запускають КАБи, та ще й внаслідок розширення авіапарку F-16. Нещодавно Нідерланди озвучили, що ми найближчим часом отримаємо додаткову партію цих літаків. Я б відзначив, що це відбулося під час візиту міністра оборони Нідерландів у Харків, тобто це такий знаковий сигнал, що ця партія F-16 буде з розширеними можливостями щодо використання протидії проти російських літаків, які запускають керовані авіабомби. Щодо КАБів, то росіяни активно намагаються модернізувати будь-які елементи цих авіабомб", - зауважив авіаційний експерт.

За його словами, щодо удосконалення російських КАБів, то відомо про модернізацію модуля УМПК (модуль планерування і корекції, - ред.), збільшення розміру крил для досягнення більшої відстані роботи, також є зміни у стійкості до засобів РЕБ, антени "Комета", яка допомагає наводитися керованим авіабомбам.

"Росіяни у цій модернізації КАБів бачать дієві інструменти, які можуть працювати та впливати на суспільство шляхом ударів по цивільному населенню. Тому будуть й далі намагатися збільшувати дистанцію, пробувати прикрутити реактивну тягу до цих авіабомб, аби збільшити відстань роботи до 120 км. Безумовно, можна казати, що F-16 при залученні до протидії та з урахуванням ракет AIM-120, які можуть працювати на відстань 185 км, справляться з цим питанням та будуть нищити російські літаки. Але й не треба забувати про протидію у вигляді ударів вглиб території РФ за допомогою наших безпілотників, які діють не на одну сотню кілометрів", - резюмував Анатолій Храпчинський.

6 жовтня міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс відвідав Харків і під час візиту заявив про передачу Україні перших F-16 від країни та виділення €400 млн



