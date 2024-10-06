Міністр оборони Нідерландів відвідав Харків: про що йшлося

Про це йдеться у повідомленні на сайті Харківської міської ради.

Зазначається, що сторони обговорили виклики воєнного часу, які щодня доводиться долати у прифронтовому місті, а також його пріоритетні потреби.

Зокрема, Ігор Терехов закцентував увагу на необхідності захисту Харкова від ворожих обстрілів. Він зазначив, що лише у вересні Росія 53 рази атакувала місто. Внаслідок ворожих обстрілів були зруйновані житлові будинки, інфраструктура, а найголовніше – постраждали та загинули люди.

"Наше основне завдання – зупинити обстріли Харкова, тоді містяни житимуть інакше. Зараз у місті перебуває близько 1,2 млн мешканців, серед яких – майже 250 тис. внутрішніх переселенців. Необхідно зробити все, щоб взимку житлові будинки були з теплом, водою та світлом. Ми вже розробили план децентралізації систем життєзабезпечення і дуже ретельно готуємося до опалювального сезону, але, на жаль, Росія може зруйнувати і те, що ми будуємо зараз. Саме тому потрібно захистити місто від обстрілів", - зазначив Ігор Терехов.

Також міський голова подякував Нідерландам за політичну, військову та фінансову підтримку і висловив сподівання на продовження взаємодії у майбутньому.

Візит Брекельманса до Харкова

Раніше міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у соцмережі X повідомив про свій візит до Харкова.

"У Харкові (40 км від російського кордону) я бачив наслідки важких російських бомбардувань. Зруйновані квартири. Нестача електроенергії. Діти ходять до школи в бункерах. Україна може захиститися від цього, лише тримаючи Росію на більшій відстані", - написав він.