Міністр оборони Нідерландів відвідав Харків: про що йшлося
Міський голова Харкова Ігор Терехов провів робочу зустріч з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом, Надзвичайним і Повноважним Послом Нідерландів в Україні Алле Дорхаутом і генералом Королівських ВПС Нідерландів, начальником оборони ЗС Нідерландів Онно Ейхельсхаймом
Про це йдеться у повідомленні на сайті Харківської міської ради.
Зазначається, що сторони обговорили виклики воєнного часу, які щодня доводиться долати у прифронтовому місті, а також його пріоритетні потреби.
Зокрема, Ігор Терехов закцентував увагу на необхідності захисту Харкова від ворожих обстрілів. Він зазначив, що лише у вересні Росія 53 рази атакувала місто. Внаслідок ворожих обстрілів були зруйновані житлові будинки, інфраструктура, а найголовніше – постраждали та загинули люди.
"Наше основне завдання – зупинити обстріли Харкова, тоді містяни житимуть інакше. Зараз у місті перебуває близько 1,2 млн мешканців, серед яких – майже 250 тис. внутрішніх переселенців. Необхідно зробити все, щоб взимку житлові будинки були з теплом, водою та світлом. Ми вже розробили план децентралізації систем життєзабезпечення і дуже ретельно готуємося до опалювального сезону, але, на жаль, Росія може зруйнувати і те, що ми будуємо зараз. Саме тому потрібно захистити місто від обстрілів", - зазначив Ігор Терехов.
Також міський голова подякував Нідерландам за політичну, військову та фінансову підтримку і висловив сподівання на продовження взаємодії у майбутньому.
Візит Брекельманса до Харкова
Раніше міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у соцмережі X повідомив про свій візит до Харкова.
"У Харкові (40 км від російського кордону) я бачив наслідки важких російських бомбардувань. Зруйновані квартири. Нестача електроенергії. Діти ходять до школи в бункерах. Україна може захиститися від цього, лише тримаючи Росію на більшій відстані", - написав він.
- Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс вважає, що війна в Україні не закінчиться ні у 2024, ні у 2025 році.
- Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що Нідерланди наразі поставили Україні радарну систему із ЗРК Patriot та "дуже скоро" планують надати три установки до батареї. Водночас держава намагається знайти інші елементи.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.5
- EUR Купівля 45.25Продаж 45.92
- Актуальне
- Важливе