Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Авіаексперт Криволап: Росія модернізувала алгоритми балістичних ракет - перехоплення системою Patriot значно ускладнилося

Оксана Ліховід
3 жовтня, 2025 п'ятниця
11:26
Війна з Росією ракетний комплекс "Іскандер-М"

Росія вдосконалила алгоритми керування балістичними ракетами, що значно ускладнило їхнє перехоплення системами протиповітряної оборони, зокрема Patriot. Нові маневри на фінальній ділянці траєкторії ускладнюють роботу ППО й потребують оновлення алгоритмів перехоплення

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап.

"Наша енергетична інфраструктура цього року перебуватиме під великою загрозою - насамперед від ударів російських "шахедів". Для остаточного знищення ворог також може застосовувати удари ракетами "Іскандер‑М" та "Кинджал", - зауважив Криволап.

За словами аналітика, росіяни модернізували алгоритми керування балістичними ракетами. Раніше траєкторія їхнього польоту була іншою: коли ракета наближалася до цілі, вона переверталася і різко падала вниз майже вертикально. У цей момент перехоплювачі Patriot могли їх збивати. Нині ж ворог змінив підхід: ракета починає маневрувати на заключній ділянці балістичної траєкторії, що значно ускладнює її перехоплення й знищення засобами ППО.

"Ми очікуємо від компанії Raytheon, розробника відповідних систем, що вони зможуть надати оновлення алгоритмів перехоплення, адже тепер війна відбувається на рівні алгоритмів. Йдеться не про кардинальні технічні рішення, а винятково про оптимізацію алгоритмів перехоплення, і це насправді досить складно. Тому ефективність перехоплення ракет "Кинджал" чи "Іскандер‑М" засобами систем Patriot значно ускладнилася", - додав Криволап.

  • До кінця 2025 року Україна отримає від Німеччини дві системи Patriot за підтримки партнерів Норвегії.




     
