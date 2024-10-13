Авіація окупантів скинула 2 КАБи на харківське передмістя Дергачі
У неділю, 13 жовтня, російська армія двома КАБами вдарила по Дергачах, що у передмісті Харкова
Про це повідомив В'ячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА.
Інформацію про загрозу застосування КАБів Задоренко оприлюднив о 15:16.
О 15:42 у місті зафіксували два влучання.
"Окупанти завдали щонайменше двох авіаударів по території громади. Інформація щодо руйнувань та постраждалих з'ясовується", - написав начальник МВА.
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