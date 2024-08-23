Австралія випустила поштову марку на підтримку України
Посольство України в Австралії разом з австралійською стороною розробили поштову марку на підтримку України
Про це повідомляє МЗС України.
Національний оператор поштового зв’язку Австралії Australia Post випустив марку на підтримку України, яка буде доступна для придбання у поштових відділеннях країни найближчим часом.
"Ініціатива створення цієї марки належить Посольству України в Австралії, яке звернулось до австралійської сторони з відповідною пропозицією. Дизайн марки було розроблено Australia Post з урахуванням рекомендацій української сторони, зокрема АТ "Укрпошта"", - йдеться у повідомленні.
Очікується, що марка буде офіційно презентована 24 серпня 2024 року у Сіднеї під час урочистих заходів з нагоди Дня Незалежності України за участі керівництва Australia Post, української громади Австралії та українських дипломатів.
"До Дня Незалежності в Австралії випущено марку на підтримку України. Національний оператор поштового зв’язку Австралії Australia Post випустив марку на підтримку України", - підтвердив інформацію й посол України в Австралії Василь Мирошниченко.
Фото: https://t.me/Ukraine_MFA
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