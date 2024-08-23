Австралія випустила поштову марку на підтримку України

Про це повідомляє МЗС України.

Національний оператор поштового зв’язку Австралії Australia Post випустив марку на підтримку України, яка буде доступна для придбання у поштових відділеннях країни найближчим часом.

"Ініціатива створення цієї марки належить Посольству України в Австралії, яке звернулось до австралійської сторони з відповідною пропозицією. Дизайн марки було розроблено Australia Post з урахуванням рекомендацій української сторони, зокрема АТ "Укрпошта"", - йдеться у повідомленні.

Очікується, що марка буде офіційно презентована 24 серпня 2024 року у Сіднеї під час урочистих заходів з нагоди Дня Незалежності України за участі керівництва Australia Post, української громади Австралії та українських дипломатів.

"До Дня Незалежності в Австралії випущено марку на підтримку України. Національний оператор поштового зв’язку Австралії Australia Post випустив марку на підтримку України", - підтвердив інформацію й посол України в Австралії Василь Мирошниченко.

Фото: https://t.me/Ukraine_MFA