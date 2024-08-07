"Особливо Китай": США та Австралія закликали всіх, хто має вплив на РФ, змусити її припинити війну з Україною
США та Австралія закликали країни, які мають вплив на Росію, зокрема Китай, вплинути на РФ та змусити її зупинити війну проти України
Про це йдеться в заяві Пентагону.
Відповідна заява оприлюднена за результатами переговорів державного секретаря США Ентоні Блінкена, глави Пентагону Ллойда Остіна та їхніх австралійських колег Пенні Вонг і Річарда Марлза.
"Керівники закликали всіх, хто має вплив на Росію, зокрема Китай, використати його зараз, щоб припинити війну і припинити підтримку російської оборонно-промислової бази", - йдеться у повідомленні.
Також сторони наголосили, що ті, хто підтримує незаконну війну Росії, зіткнуться з наслідками, і підтвердили свій намір підвищити санкції проти суб'єктів у третіх країнах, які матеріально підтримують російську війну.
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Зазначається, що керівники також засудили незаконну війну Росії проти України та закликали РФ "негайно, повністю і без жодних умов" вивести свої війська у межах міжнародно визнаних кордонів України.
Крім того, вони закликали Росію заплатити за шкоду, яку вона завдала Україні, зазначивши, що РФ зобов'язана зробити це згідно з міжнародним правом.
- У МЗС КНР заявили, начебто китайсько-бразильський "план про закінчення війни в Україні" отримав позитивну реакцію 110 країн.
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