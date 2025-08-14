"Бабусю, я їду додому": з полону РФ вдалося повернути цивільного заручника Богдана Ковальчука, який був у неволі з 17 років

Про це hromadske повідомила його бабуся Тетяна Гоц.

Під час останнього обміну полоненими з РФ вдалося звільнити цивільного заручника Богдана Ковальчука, якого окупанти викрали ще у 2016 році, коли йому було 17 років.

Раніше хлопець намагався виїхати з окупованої Ясинуватої до бабусі в Торецьк, щоб завершити навчання в училищі та отримати український диплом, але його затримали на блокпості.

Окупаційна влада звинуватила Богдана у співпраці з СБУ, а також у причетності до підриву автомобілів і будівлі так званої "поліції ДНР". У 2018 році його засудили до 10 років позбавлення волі, відправивши відбувати строк у колонію в Торезі.

Сьогодні ж бабуся хлопця Тетяна повідомила, що онук вже їй зателефонував та сказав, що їде додому, тож вона збирається до Києва аби його зустріти.