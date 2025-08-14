"Бабусю, я їду додому": з полону РФ вдалося повернути цивільного заручника Богдана Ковальчука, який був у неволі з 17 років
У четвер, 14 серпня, в рамках обміну полоненими з російського полону повернули цивільного заручника Богдана Ковальчука, якого окупанти викрали у 2016 році
Про це hromadske повідомила його бабуся Тетяна Гоц.
Під час останнього обміну полоненими з РФ вдалося звільнити цивільного заручника Богдана Ковальчука, якого окупанти викрали ще у 2016 році, коли йому було 17 років.
Раніше хлопець намагався виїхати з окупованої Ясинуватої до бабусі в Торецьк, щоб завершити навчання в училищі та отримати український диплом, але його затримали на блокпості.
Читайте також: З полону повернувся захисник Маріуполя з Волині Олександр Бойчук, командир єдиного українського мінного тральщика
Окупаційна влада звинуватила Богдана у співпраці з СБУ, а також у причетності до підриву автомобілів і будівлі так званої "поліції ДНР". У 2018 році його засудили до 10 років позбавлення волі, відправивши відбувати строк у колонію в Торезі.
Сьогодні ж бабуся хлопця Тетяна повідомила, що онук вже їй зателефонував та сказав, що їде додому, тож вона збирається до Києва аби його зустріти.
- 14 серпня відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією - додому повернулися 84 особи, серед яких були як військові, так і цивільні.
