Бачимо в армії РФ зараз багато мобілізованих з ТОТ Запоріжжя та Херсонщини, - капітан НГУ Іллєнко

Про це в ефірі Еспресо заявив капітан Національної гвардії України батальйону "Свобода" бригади НГУ "Рубіж" Андрій Іллєнко.

"Хотів би сказати, до речі, що можу відмітити, що зараз ми спостерігаємо певну тенденцію. Нікого не дивують ще з року м'ясні штурми за участю мобілізованих з окупованих територій Донецької і Луганської області. А останнім часом ми суттєво бачимо мобілізованих з території, наприклад, Херсонської і Запорізької області", - сказав він.

Іллєнко додав, що це колишні чи навіть нинішні громадяни України, яких насильно мобілізували в окупаційну армію.

"По спілкуванню з полоненими саме з цієї категорії, вони говорять, що до них ставлення - у всій системі окупаційної армії, вони найнижча каста. Вони взагалі не мають жодних прав. За будь-яку відмову йти в штурм чи невиконання якихось вказівок, наказів, якусь незгоду - зразу розстріл. І оформлюється потім, що він дезертир, щоб навіть там теоретично не було ніяких виплат родині і так далі. Просто оформляється, ніби він покинув позиції, дезертирував, а насправді його вбивають. Або просто відсилають в більшості випадків в штурм, де вони масово гинуть. Комусь щастить, той щасливчик, той потрапляє в полон", - підсумував нацгвардієць.