Балістичні ракети КНДР перевіряли на Україні, в їхню конструкцію внесуть зміни, - Defense Express

Про це повідомив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в етері Еспресо.

"Велика кількість цих ракет, за повідомленнями технічних фахівців, які їх досліджували, перебуває в дуже поганому технічному стані. Частина ракет розвалювалася у повітрі. КНДР передала зброю РФ в тому числі для реального бойового тестування та внесення змін у її конструкцію. Тому ракети можуть згодом зробити більш точними, потужними й смертоносними, що є дуже суттєвою загрозою, яку Україна повинна враховувати", - заявив він.

Згідно з повідомленням головного управління розвідки Міноборони, наразі відомо про щонайменше 100 ракет, які були передані Москві від КНДР, зокрема для тероризації мирного населення України. Військовий експерт пояснив, чому балістичні ракети наразі не можна назвати високоточними засобами.

"Вони не відповідають вимогам сучасної війни. А для ураження військових об'єктів у місцях компактного проживання населення вони мають бути саме такими. Наприклад, кругове відхилення ракети KN-23 становить близько 600 м. Вже відомо про 60 епізодів застосування північнокорейських ракет. Це можуть бути як KN-23, так і KN-24, але їхнє кругове відхилення ще більше", - сказав Рябих.