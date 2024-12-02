Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Балістичні ракети КНДР перевіряли на Україні, в їхню конструкцію внесуть зміни, - Defense Express
Ексклюзив

Балістичні ракети КНДР перевіряли на Україні, в їхню конструкцію внесуть зміни, - Defense Express

Тетяна Нижник
2 грудня, 2024 понедiлок
18:52
Війна з Росією

Північнокорейський режим передавав балістичні ракети Російській Федерації не лише для підсилення її можливостей

Зміст

Про це повідомив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в етері Еспресо.

"Велика кількість цих ракет, за повідомленнями технічних фахівців, які їх досліджували, перебуває в дуже поганому технічному стані. Частина ракет розвалювалася у повітрі. КНДР передала зброю РФ в тому числі для реального бойового тестування та внесення змін у її конструкцію. Тому ракети можуть згодом зробити більш точними, потужними й смертоносними, що є дуже суттєвою загрозою, яку Україна повинна враховувати", - заявив він.

Згідно з повідомленням головного управління розвідки Міноборони, наразі відомо про щонайменше 100 ракет, які були передані Москві від КНДР, зокрема для тероризації мирного населення України. Військовий експерт пояснив, чому балістичні ракети наразі не можна назвати високоточними засобами.

"Вони не відповідають вимогам сучасної війни. А для ураження військових об'єктів у місцях компактного проживання населення вони мають бути саме такими. Наприклад, кругове відхилення ракети KN-23 становить близько 600 м. Вже відомо про 60 епізодів застосування північнокорейських ракет. Це можуть бути як KN-23, так і KN-24, але їхнє кругове відхилення ще більше", - сказав Рябих.

  • Нещодавно у ГУР повідомляли, що Північна Корея поставила Росії понад 100 артилерійських систем, понад сотню балістичних ракет малої дальності типу Kn-23/24 та 5 млн боєприпасів.
  • Заступник постпреда США Роберт Вуд на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що КНДР готується передати Росії додаткові балістичні ракети.
  • 2 грудня представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк заявив, що з початку великої війни російські окупанти застосували для ударів по Україні вже близько 60 північнокорейських балістичних ракет KN-23.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
КНДР
зброя
Володимир Путін
військові
російська армія
Кім Чен Ин
окупанти
ГУР
Військові новини
ракетний удар
Читайте також:
Дональд Трамп
Автор Ірена Моляр
30 листопада, 2024 субота
Контакти Трампа з Москвою вже почалися, - політик Рибачук
Дональд Трамп
Автор Тетяна Нижник
30 листопада, 2024 субота
Технічно Київ має бути спокійним, бо Трамп намагається допомогти досягти не тільки миру, - американський політолог Буґайський
Джастін Трюдо
Автор Юлія Лаврук
30 листопада, 2024 субота
Трюдо вирушив на зустріч з Трампом через його погрози запровадити тарифи на канадський імпорт, – Reuters
  • USD 41.46
    Купівля 41.46
    Продаж 41.91
  • EUR
    Купівля 43.62
    Продаж 44.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
2 грудня
20:13
Сирія
Іран і РФ несуть основну відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії, - МЗС України
20:02
OPINION
Меркель, Путін і не вивчені Європою уроки історії
19:53
Оновлено
Ворскла, УПЛ, Олександр Скляр і Віктор Корнієнко
"Зоря" перемогла "Карпати": результати усіх матчів 15-го туру УПЛ
19:47
Джо Байден
У Байдена "розчаровані" рішенням України не знижувати вік мобілізації, - WP
19:47
Оновлено
Володимир Зеленський і Олаф Шольц
Шольц у Києві оголосив, що Україна отримає у грудні ще одну систему IRIS-T, установки для Patriot і Gepard
19:19
новини Львівщини
РФ увечері вдарила по Криворізькому району: двоє постраждалих
19:15
Артем Степанов, Баєр
Збірна Німеччини хоче натуралізувати 17-річного українського футболіста, - ЗМІ
19:11
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль: "тисячу Зеленського", яку оформлять за кордоном, доведеться пізніше повернути
19:01
РФ атакувала Нікопольщину дронами й артилерією: постраждав 21-річний хлопець
18:55
У Харкові 15-річний хлопець для розваги підпалив вагон електропотяга
18:39
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
У листопаді щонайменше 151 російський БПЛА порушив повітряний простір Білорусі, - Гаюн
18:30
Ексклюзив
україна німеччина
Трамп не дасть сумувати, - політтехнолог Загородній про подальшу підтримку Європою України
18:19
Заходи у США за участі Зеленського від 24.09. Володимир Зеленський
Зеленський про можливість перемовин із РФ: "На що повинна піти Росія? Бажано на три букви"
18:11
Володимир Зеленський
Зеленський анонсував нові кадрові перестановки у ЗСУ
18:05
блекаут
З 07:00 до 21:00: Укренерго оприлюднило графіки вимкнення світла 3 грудня
18:02
OPINION
Колаборанти з Офісу допомагають підірвати західну допомогу Україні
18:01
Тисяча гривень
У листопаді українцям нарахували вдвічі більше Національного кешбеку, ніж у жовтні
17:51
airBaltic
"Коли буде безпечно": авіакомпанія AirBaltic має готовий план повернення в Україну
17:36
Володимир Путін
"З метою захисту прав спортсменів": Путін скасував проведення "Всесвітніх ігор дружби"
17:22
ЗСУ
Рада має ухвалити два важливі закони, зокрема про граничні терміни служби, – екскомандир Айдара Дикий
17:21
У Берліні покажуть виставку Влади Ралко, що поєднає твори художників повоєнної Німеччини та сучасних українських митців
17:18
Оновлено
Росіяни вночі на 2 грудня атакували Україну дронами: у Тернополі є загиблий
17:09
Оновлено
ДТП у Дніпрі
У Дніпрі водій BMW влаштував смертельну ДТП, через яку загинула 10-річна дитина: йому оголосили підозру
17:08
на фото нардепка Альона Шкрум
Нардепка від "Батьківщини" Шкрум складає мандат
17:06
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:01
Не зміцнюють Україну, - Зеленський про телефонні розмови світових лідерів з Путіним
16:56
війна з росією зброя для України Іран США Ємен світ
Торік доходи виробників зброї у світі зросли до $632 млрд, - SIPRI
16:51
Україна ЄС
У Єврокомісії заявили, що ЄС не обговорює питання відправлення військ в Україну
16:47
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
На Курахівському напрямку триватимуть кровопролитні і важкі бої, - голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Тимочко
16:28
У Любліні на Ukraina Festiwal Filmowy покажуть 6 українських фільмів
16:28
війна з Росією
Від початку доби на фронті сталося 120 боєзіткнень, з них 27 - на Курахівському напрямку
16:28
військовий квиток, мобілізація
У Генштабі заявили, що з 1 жовтня понад 2 тис. добровольців долучилися до Сил оборони без участі ТЦК
16:20
Підпалювали об'єкти Укрзалізниці та Укрпошти: правоохоронці затримали підозрюваних на Кіровоградщині та Вінниччині
16:18
свічка
У Гвінеї через сутички на футбольному матчі загинули 56 людей
16:04
мобілізація
Нардепка Никорак спрогнозувала, що кількість ветеранів в Україні зросте до 5 млн
16:00
Іраклі Кобахідзе
"Краще за Америку й Європу": прем'єр Грузії Кобахідзе подякував силовикам за розгін мітингувальників
16:00
OPINION
блог Володимир Когутяк
Інструктори з Європи мають бути в Україні до того, як Трамп офіційно стане президентом
15:56
Збір на розвідувальні дрони
15:43
НАТО, Єнс Столтенберг
"Тимчасова поступка" ТОТ України може стати варіантом швидкого закінчення війни, - Столтенберг
15:37
Оновлено
Протести у Грузії
Сутички в Тбілісі між поліцією та мітингарями продовжились, проти влади анонсували перші санкції
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV