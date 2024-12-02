Росіяни запустили по Україні близько 60 балістичних ракет КНДР, - ГУР

Про це він розповів проєкту Радіо Свобода "Донбас Реалії".

"Їхня точність, в принципі, не дуже висока. Ми розуміємо, що технології, за якими їх виготовляли, застарілі. З іншого боку, вони все-таки становлять небезпеку. Загинути від ракети виробництва 2024 року чи загинути від ракети, яка була виготовлена за старими технологіями, - різниці немає", - сказав Черняк.

Він також наголосив, що ці ракети становлять серйозну небезпеку для промисловості України.

Крім того, у розвідці припускають, що Північна Корея може постачати Росії "мільйони" артилерійських боєприпасів.

"Якщо говорити про артилерійські боєприпаси, це мільйони. Ми постійно бачимо переміщення вантажів, контейнерів. Не виключаємо, що там можуть бути артилерійські боєприпаси, які Північна Корея виготовляє, які вже містяться в неї на складах", - зазначив представник ГУР.