"Банкіри і юристи знають, як адаптувати правила відповідно до потреб": Кулеба про використання заморожених російських активів

Про це Дмитро Кулеба сказав під час виступу на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

"Зараз ніхто з нас тут присутніх не розуміє, яким є масштаб юридичної, політичної, культурної трансформації, яку переживає Україна. І ось з чого вже почалась відбудова України. Нам потрібні гроші. Нам потрібне фінансування. Можуть ці кошти надходити з приватних інвестицій. Також державні, макрофінансова допомога, яка надходить від країн, які підтримують відбудову України", - заявив глава МЗС України.

За словами Кулеби, найкраще джерело фінансування відбудови України - це заморожені російські активи.

"І дискусія, яку ми ведемо, яку ми спостерігаємо щодо юридичних перешкод, які дещо гальмують використання активів для відбудови України... Я гадаю, що все це лише висловлювання. Це певне лицемірство. Банкіри та юристи завжди знають, як адаптувати певні правила відповідно до своїх потреб. Я не вірю, що вони зараз цього зробити не можуть. По-друге, коли ті ж банкіри чи юристи охоче працювали з російськими брудними грошима, тоді вони не думали про юридичні аспекти. Вони думали, як заробити", - йдеться в заяві.