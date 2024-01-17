"Банкіри і юристи знають, як адаптувати правила відповідно до потреб": Кулеба про використання заморожених російських активів
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що банкіри і юристи знають спосіб, щоб передати Україні заморожені російські активи
Про це Дмитро Кулеба сказав під час виступу на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
"Зараз ніхто з нас тут присутніх не розуміє, яким є масштаб юридичної, політичної, культурної трансформації, яку переживає Україна. І ось з чого вже почалась відбудова України. Нам потрібні гроші. Нам потрібне фінансування. Можуть ці кошти надходити з приватних інвестицій. Також державні, макрофінансова допомога, яка надходить від країн, які підтримують відбудову України", - заявив глава МЗС України.
За словами Кулеби, найкраще джерело фінансування відбудови України - це заморожені російські активи.
"І дискусія, яку ми ведемо, яку ми спостерігаємо щодо юридичних перешкод, які дещо гальмують використання активів для відбудови України... Я гадаю, що все це лише висловлювання. Це певне лицемірство. Банкіри та юристи завжди знають, як адаптувати певні правила відповідно до своїх потреб. Я не вірю, що вони зараз цього зробити не можуть. По-друге, коли ті ж банкіри чи юристи охоче працювали з російськими брудними грошима, тоді вони не думали про юридичні аспекти. Вони думали, як заробити", - йдеться в заяві.
- 30 листопада у сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів.
- Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро із заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України.
- 11 січня адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для передачі Україні.
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