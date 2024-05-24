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Байден не поїде на Саміт миру в Швейцарії, - Bloomberg

24 травня, 2024 п'ятниця
06:28
Війна з Росією Джо Байден

Президент США Джо Байден та віцепрезидентка Камала Гарріс, ймовірно, не поїдуть на Саміт миру у Швейцарії. Замість цього вони займатимуться збором коштів на передвиборчу кампанію

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg, з посиланням на джерело.

Зазначається, що після зустрічі "Групи семи" в Італії Байден поїде в Лос-Анджелес для збору коштів 15 червня. Разом із зірками, зокрема Джорджем Клуні, Джулією Робертс та іншими, з ним поїдуть експрезидент США Барак Обама і ведучий ТБ Джиммі Кіммел.

Швейцарія планує провести конференцію 15-16 червня після зустрічі "Групи семи" в Італії. Кілька лідерів країн G7 мають намір приєднатися, однак президент США та віцепрезидентка не планують бути присутніми.

"Рішення підкреслює, як Байден продовжує переходити в режим передвиборчої кампанії, прагнучи перевершити лідерство колишнього президента Дональда Трампа за опитуваннями в ключових штатах, що коливаються, перед виборами в листопаді. На додачу до терміновості, минулого місяця Трамп уперше затьмарив зусилля Байдена зі збору коштів у поточному виборчому циклі, зібравши 76 млн доларів проти $51 млн", - пише видання.

  • Станом на 15 травня Швейцарія повідомляла, що участь у саміті миру підтвердили понад 50 держав. Після цього участь у мирній конференції також підтвердили Грузія, Малаві, Португалія, Ліхтенштейн, Хорватія, Індія, Румунія, Австрія, Албанія та Чилі.
  • Пізніше стало відомо, що у мирній конференції щодо України в швейцарському Бюргенштоку візьме участь прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.
Теги:
Світ
Україна
вибори
вибори президента
Швейцарія
Джо Байден
вибори у США
США
Камала Гарріс
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