Байден не поїде на Саміт миру в Швейцарії, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg, з посиланням на джерело.

Зазначається, що після зустрічі "Групи семи" в Італії Байден поїде в Лос-Анджелес для збору коштів 15 червня. Разом із зірками, зокрема Джорджем Клуні, Джулією Робертс та іншими, з ним поїдуть експрезидент США Барак Обама і ведучий ТБ Джиммі Кіммел.

Швейцарія планує провести конференцію 15-16 червня після зустрічі "Групи семи" в Італії. Кілька лідерів країн G7 мають намір приєднатися, однак президент США та віцепрезидентка не планують бути присутніми.

"Рішення підкреслює, як Байден продовжує переходити в режим передвиборчої кампанії, прагнучи перевершити лідерство колишнього президента Дональда Трампа за опитуваннями в ключових штатах, що коливаються, перед виборами в листопаді. На додачу до терміновості, минулого місяця Трамп уперше затьмарив зусилля Байдена зі збору коштів у поточному виборчому циклі, зібравши 76 млн доларів проти $51 млн", - пише видання.