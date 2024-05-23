Прем'єр Греції Міцотакіс долучиться до саміту миру в Швейцарії

Про це повідомив у соцмережі X президент України Володимир Зеленський.

"Поговорив із прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом про майбутній Саміт миру у Швейцарії. Вдячний панові прем'єр-міністру за підтвердження його участі. Ми обговорили зусилля, необхідні для залучення якнайширшого кола держав", - написав Зеленський.

Президент також зазначив, що Греція підтримує переговори про вступ України в Євросоюз.

"Україна має повну підтримку Греції і щодо початку у червні фактичних переговорів про вступ до ЄС. Ми також продовжуємо роботу над двосторонньою безпековою угодою в межах Вільнюської декларації G7", - написав Зеленський.

Мирна конференції щодо України запланована на 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. Швейцарія запросила на цю конференцію понад 160 делегацій, але не Росію. У Швейцарії пояснили, що не запрошували Росію "на цьому етапі", проте вважають мирний процес загалом "немислимим" без участі Росії.

Водночас нейтральна Швейцарія рішуче засуджує агресію Росії проти України. Саміт у Бюргенштоку Швейцарія вважає таким, що покликаний розпочати мирний процес.

Станом на 15 травня Швейцарія повідомляла, що участь у саміті миру підтвердили понад 50 держав. Після цього участь у мирній конференції також підтвердили Грузія, Малаві, Португалія, Ліхтенштейн, Хорватія, Індія, Румунія, Австрія, Албанія та Чилі.

