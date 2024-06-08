Бази на півночі Луганщини заповнені приватними військовими компаніями окупантів, - голова Сєверодонецької районної ВА Власенко
Голова Сєверодонецької районної ВА Віталій Власенко повідомив, що на півночі Луганщини окупанти накопичують підрозділи приватних військових компаній
Про це він розповів в етері Еспресо
"На тимчасово окупованих територіях росіяни намагаються поставити всіх призовників на військовий облік. Всі блокпости на контрольні пропускні пункти на кордоні з РФ працюють у цьому напрямку. Будь-яке пересування там відбувається через військкомат. Втім, прям масової мобілізації там немає. Окупанти роблять ставку на рекрутинг та агітацію. Вони використовують той факт, що немає робочих місць і тому пропонують підписувати контракт з окупаційною армією", - повідомив Власенко.
За словами голови ВА, окупанти змушені були перекинути підрозділи ПВК "Шторм V" на Харківщину для підтримки наступальних дій
"Є інформація, що на півночі Луганщині всі бази заповнені найманцями з приватних військових компаній окупантів. Зокрема, ПВК "Шторм V". Також відомо, що саме підрозділи "Шторм V" окупанти змушені були перекидати на Харківщину, а саме до Вовчанська. Перекинули їх для підтримки наступальних дій. Це підтверджує той факт, що з резервами у них не все добре", - додав він.
- 6 червня стало відомо, що Російська Федерація має намір до кінця 2024 року сформувати на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей новий так званий федеральний округ
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