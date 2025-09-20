Берлінська: аби змусити Москву до "перемир'я" нам слід знищувати щомісяця по 35 тисяч ворогів, а не по 15 тисяч як зараз

Про це вона повідомила у себе в ТГ-каналі у суботу, 20 вересня 2025 року.

"Ми можемо перевести війну в фазу "тривале перемир'я". Перемир'я, яке може тривати десятками років - є приклад Північної і Південної Кореї чи Ізраїлю з кількома арабськими країнами. Для цього необхідно лише одне - знищувати 35 тисяч солдатів ворога на місяць. Тоді ціна стане навіть для них непідйомною і вони на тривалий час зупиняються. Зараз втрати ворога орієнтовно 15 тисяч на місяць", - пояснила Берлінська.

Для того ж аби у понад два рази збільшити обсяги вбитих на фронті окупантів - а йдеться саме про вбитих загарбників - Силам оборони України, за словами Берлінської, необхідно посилити кадрову та технологічну складову. "Потрібні люди в армії щоб збільшити цю цифру вдвічі. І потрібно виробництво технологій. Тому або служимо в армії, або забезпечуємо армію. Іншого не дано. Якщо ми справді хочемо тривале перемир'я", - зазначила Берлінська.

Постійного ж і повного перемир'я з РФ, як оцінює ситуацію волонтерка, чекати не слід, оскільки "війна триватиме постійно, просто в різних доменах і фазах".

"Не буде ніякого "після війни" на жаль. Це дуже шкідлива теза. Програмує добігти в спринті до якоїсь точки і видихнути. А в нас гра в довгу, на все життя. Так як раніше вже ніколи не буде. Як би нам психологічно не хотілось сховатись в наше мирне, комфортне минуле. Як би не хотілось відключити цей жах як поганий фільм хорорів і піти в теплий плед на ручки. Немає і не буде ніякого "після війни", "коли закінчиться війна", - наголосила Берлінська.