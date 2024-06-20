"Без повістки пішов у ТЦК": Клименко розповів про мобілізацію його 27-річного сина

Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

За словами Клименка, його син мобілізувався до лав армії добровільно у лютому, коли йому виповнилось 27 років.

"Самостійно, без повістки він пішов у ТЦК. Це було до схвалення закону (про мобілізацію – ред.) Ми ще не знали, які будуть зміни в правилах медичного відбору. Він готувався до цього, чесно кажучи, йому важко було з цього вільного життя більш-менш переходити в це життя, в яке він зараз попав", - зазначив міністр.

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Його син потрапив "в колектив тих людей, які мали досвід бойових дій".

"І його почали хлопці за собою "тягнути" в навчанні і адаптація в нього пройшла. Я надіюся, що вона пройшла", - додав міністр.

Раніше Клименко розповідав, що його син перебував у Києві та працював інженером, втім, не міг служити через слабкий зір. Згодом він після "достатньо тривалих розмов" ухвалив рішення про мобілізацію.