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Влада має ставитися до людей з повагою й пояснювати важливість мобілізації, - Княжицький

13 червня, 2024 четвер
17:54
Війна з Росією Микола Княжицький

Народний депутат Микола Княжицький переконаний, що керівництво держави має ставитися до людей з повагою під час мобілізації. Водночас в Україні високий відсоток тих, хто готовий захищати Батьківщину

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"У нас заступниця міністра оборони Калмикова сказала, що вони приємно задоволені тим, як йде рекрутинг, що одну третину з усіх кого в нас мобілізують - це люди, які добровільно прийшли - це дуже високий відсоток. Так само 50% українських чоловіків кажуть, що готові захищати Батьківщину, чи жінки, які теж готові захищати Батьківщину, і це дуже високий відсоток. У Польщі - це 15%. Якби людям абсолютно спокійно сказали: от є два місяці, як було сказано в законі до 18 липня, коли ви можете оновити дані, бо оновлені дані передбачають, що там є ваша фактична адреса, банківський рахунок. Якщо ви цього не зробите, не будете з'являтися за повісткою, будете ховатися, то очевидно за це є кримінальна відповідальність, але ви маєте два місяці, щоб це зробити", - пояснив Княжицький.

За його словами, влада мала дати цей час українцям, а не вже зараз затримувати їх на вулиці.

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"Ми ж нормальні люди, українці - це не бидло і не раби для того, щоб знущатися з них, хапати їх, вибачте, як тварин на вулиці, кудись тягнути - це просто не по-людськи, а найголовніше - немає в цьому потреби. Проте наша влада ще з радянських часів звикла ставитися до людей, як до біомаси, людей другого сорту, як окупаційна влада, можна які завгодно поставити до цього епітети, й це образливо. Якщо до людей ставитися з повагою, пояснювати їм важливість мобілізації, дати змогу вибрати підрозділ, позаяк і робить Міноборони, коли веде рекрутингову компанію, і в нас все в порядку - багато людей йде", - сказав народний депутат України.

Княжицький розповів історію, коли мобілізували чоловіка у 23 роки: "Разом з тим в мене у знайомих, родичів хлопець, якому 23 роки, поїхав на змагання, його схопили й відразу завезли в навчальну частину. Хоча відомо, що мобілізують з 25, але, на жаль, якось так постанови Кабінету Міністрів були написані, що ті, хто придатний, їх до 25 років рухати не можна, а ті, хто був обмежено придатні у 23 роки - можна мобілізувати. Це абсурд, потрібно всіх поставити в рівні вимоги, бо якщо людина була хвора, обмежено придатна, навіть вилікувалася, то чому не надати той термін до 25 років, або запропонувати підписати контракт. Закон  це дозволяє, навіщо людину, яка цього не очікувала - хапати на вулиці".

  • Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова заявила, що станом на травень співвідношення добровольців та мобілізованих, які вступили до лав армії, в Україні становить 1:3.
  • Кабмін оприлюднив нові зміни щодо відстрочки військовозобов'язаних, які доглядають за людьми з інвалідністю І та II групи.  

Теги:
Суспільство
військові
мобілізація
Військові новини
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