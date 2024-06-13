Кабмін схвалив зміни щодо відстрочки чоловіків, які доглядають за людьми з інвалідністю І та II групи

Про це йдеться у відповідному документі.

Згідно з постановою, у разі відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними, особа з інвалідністю I чи II групи складає заяву, в якій зазначає одного військовозобов'язаного, який здійснюватиме догляд.

Читайте також: Відмова у відстрочці дорівнює мобілізації. Пояснює військовий адвокат

Йдеться про тих військовозобов'язаних, які мають батька, мати з інвалідністю І або II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю І чи II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними, які відповідно до закону повинні їх утримувати.