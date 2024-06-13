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Кабмін схвалив зміни щодо відстрочки чоловіків, які доглядають за людьми з інвалідністю І та II групи

13 червня, 2024 четвер
10:41
Суспільство військовий квиток, мобілізація

Кабінет міністрів оприлюднив нові зміни щодо відстрочки військовозобов'язаних, які доглядають за людьми з інвалідністю І та II групи

Зміст

Про це йдеться у відповідному документі.

Згідно з постановою, у разі відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними, особа з інвалідністю I чи II групи складає заяву, в якій зазначає одного військовозобов'язаного, який здійснюватиме догляд. 

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Йдеться про тих військовозобов'язаних, які мають батька, мати з інвалідністю І або II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю І чи II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними, які відповідно до закону повинні їх утримувати.

  • Напередодні на сайті президента Зеленського зареєстрували петицію з закликом зберегти відстрочку чоловікам, які доглядають за людьми з інвалідністю ІІ групи.
Теги:
ЗСУ
мобілізація
уряд Шмигаля
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