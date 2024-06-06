Відмова у відстрочці дорівнює мобілізації. Пояснює військовий адвокат

Розмова відбулась у рамках програми "Коментар" на ютуб каналі Еспресо. Євген Филипець — кандидат юридичних наук, офіцер юстиції ЗСУ, військовий адвокат, який спеціалізується на наданні юридичних послуг військовозобов'язаним та чинним військовим.





Євген Филипець. Фото: фейсбук сторінка адвоката

Як зараз відбувається оновлення облікових даних військовозобов'язаних? Які є опції для цього?

У нас є можливість піти до ЦНАПу та фізично до ТЦК та СП, але через великий наплив охочих оновити дані, це не завжди результативно. Чи достатньо оновити дані через Резерв+, чи все одно треба іти фізично та оновлювати дані у центрах комплектування?

На сьогодні існує кілька способів оновлення облікових даних.

Перший спосіб — через застосунок "Резерв+". Другий — звернення до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). І третій — особистий візит до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Проте ситуація з ТЦК та СП непроста, оскільки багато військовозобов'язаних бажають оновити дані, а центри не встигають прийняти всіх.

Якщо людина оновила дані через "Резерв+", чи достатньо цього? Чи все ж таки потрібно йти фізично до ТЦК та СП?

Для належного виконання військового обліку необхідно мати військово-обліковий документ. Чоловік віком від 18 до 60 років повинен пройти медичний огляд і отримати документ, в якому є штрих-код. Цей документ потрібно мати на руках і пред'являти групам оповіщення для перевірки.

Оновлення та уточнення даних можна зробити трьома способами: через ТЦК, ЦНАП або "Резерв+". Для тих, хто не має військово-облікового документа, оновлення даних через "Резерв+" недостатньо. Така особа зобов'язана отримати військово-обліковий документ і пройти відповідні процедури у ТЦК.

Хто саме зараз здебільшого здійснює уточнення чи оновлення даних?

Зазвичай це люди, які мають право на відстрочку. Якщо у людини є приписне посвідчення, їй потрібно замінити його на військово-обліковий документ у ТЦК. Згідно зі статистикою Міністерства оборони, приблизно 1,5 мільйона військовозобов'язаних оновили свої дані, але це стосується лише номера телефону, електронної пошти та адреси. Це не повністю виконує вимоги законодавства.





Додаток Резерв+. Фото: armyinform.com.ua

Що саме повинна зробити людина, щоб вважатися такою, що виконала умови закону?

Людина повинна мати на руках військово-обліковий документ, отриманий після проходження медичного огляду. Оновлення або уточнення даних можна здійснити через візит до ТЦК, подання інформації через ЦНАП або застосунок "Резерв+". Якщо всі ці умови виконані, людина вважається такою, що належно виконує правила військового обліку.

Які правові наслідки це має для людини?

Така особа не може бути затримана на вулиці, їй можуть лише вручити повістку. Це єдиний спосіб комунікації, передбачений чинним законодавством. Далі розглядається питання або мобілізації, або оформлення відстрочки від проходження військової служби під час мобілізації.

Раніше це було значною проблемою як для юристів, так і для простих людей. Право на відстрочку не було абсолютним і не гарантувало автоматичного надання відстрочки. Це право потрібно було реалізувати на практиці.

Спочатку ТЦК відправляли особу на проходження ВЛК. У моїй практиці були випадки, коли після проходження ВЛК ставилось питання про мобілізацію, і документи на відстрочку, які були в людини на руках, не розглядалися. Відповідні управлінські рішення щодо відстрочки не приймалися. Однак, постанова Кабінету Міністрів №560 від 16 травня 2024 року змінила порядок взаємодії. Тепер питання відстрочки розглядається спочатку. У разі відмови у наданні відстрочки, прийнятого відповідною комісією, особу скеровують на проходження ВЛК, після чого ставиться питання про мобілізацію. Якщо відстрочка погоджена, видається відповідна довідка комісії та вноситься запис у Єдиний реєстр. За таких умов людина може користуватися правом на відстрочку, тобто вона його реалізувала.

Що робити, якщо у людини немає військово-облікового документа, але є право на відстрочку?

У такому випадку потрібно пройти ВЛК, адже отримання військово-облікового документа передбачає проходження медичного огляду для визначення придатності до служби. Тільки після цього можна реалізувати право на відстрочку.

Які умови для відмови у наданні відстрочки?

Наразі чіткого переліку умов, за яких комісія може відмовити у відстрочці, немає. Це створює ризик формалізованого підходу, коли навіть незначні недоліки в документах можуть стати підставою для відмови. Комісії ще не повністю сформовані, але планується, що вони почнуть функціонувати з 6 червня. Ми рекомендуємо своїм клієнтам перед подачею документів на відстрочку консультуватися з адвокатами, щоб переконатися у правильності оформлення всіх паперів.

Які рекомендації ви можете дати людям, які мають право на відстрочку?

Якщо ви маєте право на відстрочку, але сумніваєтесь, чи маєте всі необхідні документи, радимо звернутися до юриста для перевірки. Права на помилку немає у тих, хто подається на відстрочку, адже відмова у відстрочці дорівнює мобілізації.



Фото: Колаж Еспресо TV

Як змінилися правила з 18 травня?

До 18 травня можна було подавати документи на відстрочку кілька разів. Зараз правила жорсткіші: одна відмова може призвести до мобілізації. Це визначено текстом Постанови Кабінету Міністрів №560. Тому важливо ретельно підготувати всі документи.

До 18 травня підстави для відстрочки й звільнення з військової служби були практично дзеркальними. Наприклад, якщо мобілізували людину, яка доглядає за батьками-інвалідами I або II групи, вона могла подавати документи на звільнення з військової служби одразу після мобілізації. Але після 18 травня ці правила змінилися. Тепер підстави для відстрочки й звільнення не є дзеркальними. Наприклад, наявність батька або матері з інвалідністю I або II групи вже не є достатньою підставою для звільнення з військової служби. Потрібно довести необхідність постійного стороннього догляду, що є лише однією з багатьох деталей.

Які є юридичні аспекти оскарження незаконної мобілізації?

На сьогодні можна довести факт незаконної мобілізації в судовому порядку, але виконати таке рішення, щоб звільнити особу з військової служби, фактично неможливо. На моїй практиці всі намагання звільнити мобілізованих за рішенням суду на етапі військової частини не мали успіху. Можливо, є поодинокі випадки, але вони є винятками.

Чи дійсно оновлення даних дорівнює мобілізації?

Що відбувається з людьми, які не мають права на відстрочку?

Потрібно розуміти, що сьогодні лише невелика частина людей з'являється в ТЦК без права на відстрочку. Ті, хто приходить, становлять мобілізаційний ресурс і можуть бути мобілізовані, але це не обов'язково відбувається одразу. Можливо, їхня спеціальність наразі не потрібна, тому мобілізаційна повістка може прийти пізніше. Якщо цей механізм працював би ефективно, люди не боялися б оновлювати свої дані, а мобілізація була б планомірною і лише для необхідних спеціальностей.

Повістки можуть надсилатися на адресу, вказану в особових справах в ТЦК. Навіть якщо ця адреса застаріла, за чинним законодавством це вважається належним повідомленням. Неявка до ТЦК може призвести до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Держава буде активно шукати тих, хто ухиляється від мобілізації, і притягувати їх до відповідальності. Це означає, що ігнорування повістки може призвести до серйозних наслідків, включаючи кримінальну відповідальність.

Застосування цих нововведень почнеться з середини липня, і ми побачимо, як вони будуть реалізовуватися на практиці.

За новим законодавством, вам може прийти рекомендаційний лист поштою, який є повісткою. Навіть якщо ви його не отримали, працівники ТЦК все одно можуть вважати, що ви були повідомлені. Відповідно, якщо ви проігноруєте повістку, будете нести відповідальність.

Головний редактор "Економічної правди" Дмитро Дєнков. Фото: фейсбук сторінка Дмитра

Будь-які "бусики" і примусове доставляння людей до ТЦК є незаконними. Це незаконне позбавлення волі. Щоб легалізувати такі ситуації, були введені адміністративні затримання, які здійснює поліція. Постанова №560 визначає п'ять підстав для затримання:

Порушення адміністративного правопорушення. (по 210 і 210.1 кодексу України про адміністративні правопорушення) Перебування в розшуку. Відсутність військово-облікових документів. Відмова від отримання повістки. Невідповідність даних у військовому квитку з електронним реєстром.

Близько 80% чоловіків можуть підпадати під ці категорії. При затриманні повинні складати протокол, і особі має бути надана юридична допомога — адвокат, з яким укладено договір, або безоплатний адвокат від держави.

Як щодо вилучення мобільного телефону?

Вилучення телефону є незаконним, якщо немає відповідних дозвільних документів, зазвичай виданих судом. Проблема в тому, що це може бути пов'язано з режимними об'єктами. Наприклад, фільмування військової техніки або особового складу може трактуватися як порушення. Але якщо людина хоче скористатися телефоном для зв'язку з адвокатом або повідомити рідних, це є грубим порушенням її прав.

Я вважаю, що конфіскація мобільного телефону - це порушення, яке в ході роботи адвоката стане доказом про перевищення меж службових повноважень. Тому потрібно дуже добре розібратися що саме можна фіксувати, чого робити не варто, для чого мобільний телефон в особи та хто має право його забирати.

З якими основними проблемами зараз звертаються до вас?

Основні категорії клієнтів можна визначити наступним чином:

Військовослужбовці та їхні сім'ї.

Питання виплат, лікування після поранень, встановлення груп інвалідності. До 18 травня було багато запитів щодо законного звільнення зі служби, але новий закон ускладнив це питання.

Бізнес.

Як зберегти бізнес в умовах мобілізації? Наразі є проблеми з бронюванням працівників. Наприклад, підприємство може бути критичним для економіки, але працівників все одно мобілізують через недосконалу систему. Наприклад, метро в Києві тепер курсує з довшими інтервалами через нестачу машиністів. На практиці зустрічався також з випадками, коли машиністів Укрзалізниці мобілізовують, хоча особа прийшла оновити дані для того, щоб отримати броню.

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