Зеленського закликали зберегти відстрочку чоловікам, які доглядають за людьми з інвалідністю ІІ групи

Про це йдеться на сайті електронних петицій.

Петиція №22/226720-еп "Захист законних прав та інтересів людей з інвалідністю під час дії воєнного стану: змінити постанову №560 ст. 23 абз. 13 прибрати норму про постійний догляд за особами з інвалідністю ІІ групи" станом на 11 червня зібрала 24 530 підписів з 25 тисяч необхідних для розгляду президентом.

Ініціаторка петиції закликає президента виправити роз'яснення, яке міститься у 13 абзаці постанови 506 від 16 травня. Вказано, що там йде мова про утримання, а не про постійний догляд людей з інвалідністю ІІ групи, втім, "усі прекрасно знають, що для ІІ групи ніколи не дають постійного догляду".

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"У своїй постанові №560 КМУ фактично знищує відстрочку для усіх дітей батьків з інвалідністю ІІ групи (вимагаючи надати довідку ЛКК про постійний догляд). Створює величезну правову колізію, оскільки у законі в абзаці 13 йдеться саме про утримання (а не про постійний догляд)", - йдеться у петиції.

Президента закликали подати офіційне звернення до КМУ з проханням прибрати з тексту речення про довідку і постійний догляд для осіб з інвалідністю ІІ групи з опису документів навпроти абзацу 13.