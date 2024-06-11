Зеленського закликали зберегти відстрочку чоловікам, які доглядають за людьми з інвалідністю ІІ групи
На сайті президента Зеленського зареєстрована петиція з закладом зберегти відстрочку чоловікам, які доглядають за людьми з інвалідністю ІІ групи
Про це йдеться на сайті електронних петицій.
Петиція №22/226720-еп "Захист законних прав та інтересів людей з інвалідністю під час дії воєнного стану: змінити постанову №560 ст. 23 абз. 13 прибрати норму про постійний догляд за особами з інвалідністю ІІ групи" станом на 11 червня зібрала 24 530 підписів з 25 тисяч необхідних для розгляду президентом.
Ініціаторка петиції закликає президента виправити роз'яснення, яке міститься у 13 абзаці постанови 506 від 16 травня. Вказано, що там йде мова про утримання, а не про постійний догляд людей з інвалідністю ІІ групи, втім, "усі прекрасно знають, що для ІІ групи ніколи не дають постійного догляду".
Читайте також: Відмова у відстрочці дорівнює мобілізації. Пояснює військовий адвокат
"У своїй постанові №560 КМУ фактично знищує відстрочку для усіх дітей батьків з інвалідністю ІІ групи (вимагаючи надати довідку ЛКК про постійний догляд). Створює величезну правову колізію, оскільки у законі в абзаці 13 йдеться саме про утримання (а не про постійний догляд)", - йдеться у петиції.
Президента закликали подати офіційне звернення до КМУ з проханням прибрати з тексту речення про довідку і постійний догляд для осіб з інвалідністю ІІ групи з опису документів навпроти абзацу 13.
- Раніше Еспресо пояснювало, хто отримає відстрочку згідно з новим законом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.34 Купівля 40.34Продаж 40.91
- EUR Купівля 43.44Продаж 44.31
- Актуальне
- Важливе