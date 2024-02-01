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Законопроєкт про мобілізацію від Кабміну: хто отримає відстрочку

1 лютого, 2024 четвер
16:14
мобілізація Новий законопроєкт про мобілізацію

Наприкінці січня Кабмін подав до парламенту законопроєкт №10449, який регулює питання призову та військової служби. Кого мобілізують, а хто зможе отримати відстрочку?

Міністерство оборони наголошує, що оновлена редакція документа враховує контроверсійні питання та зауваження, враховуючи різні аспекти, що пов'язані з мобілізаційними процесами, обліком військових та службою. "Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами", - повідомили в Міноборони.

Аналогічно до попередньої редакції, уряд пропонує знизити граничний вік мобілізації з 27 до 25 років. В Україні тривалий час триває обговорює питання щодо поповнення мобілізаційних ресурсів та ротації в армії. Це обговорення не обмежується лише розмовами про втрати, але також стосується психологічного виснаження військових, які провели значний час на передовій. Деякі експерти вважають, що така норма є не просто доцільно, а дійсно необхідною в умовах повномасштабного вторгнення.

Хто отримає право на відстрочку?

Оновлений законопроєкт має низку норм, які стосуються відстрочки від призову під час мобілізації. Тому, якщо законопроєкт буде прийнятий, саме таким категоріям осіб буде надаватися відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації:

  • люди, які заброньовані державними органами, підприємствами, установами тощо;
  • люди з інвалідністю або тимчасово непридатні за рішенням ВЛК (на період 6-12 місяців, потім потрібно пройти переогляд);
  • люди, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей на утриманні, за винятком тих, у кого є заборгованість з оплати елементів (якщо загальний розмір заборгованості перевищує суму платежів за 3 місяці);
  • жінки та чоловіки, які мають на утриманні неповнолітню дитину або дітей, у випадку, якщо другий з батьків цієї дитини помер, був позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або оголошений померлим;
  • люди, які виховують неповнолітню тяжкохвору дитину або дитину з інвалідністю;
  • люди, на утриманні яких повнолітня дитина з інвалідністю I-II групи;
  • усиновлювачі, на утриманні яких перебувають діти до 18 років, які на момент усиновлення були дітьми-сиротами або дітьми, які позбавлені батьківського піклування;
  • ті, хто займаються постійним доглядом за хворою дружиною/чоловіком, дитиною, а також своїми батьками, які за висновком спеціальних медичних комісій потребують неперервного догляду;
  • опікуни людини, яка визнана судом недієздатною;
  • члени родини з числа першого ступеню споріднення (не більше 1 члена родини) людини з інвалідністю першої групи, які займаються постійним доглядом за нею, а також члени родини другого ступеню споріднення (не більше однієї людини та за умови, якщо відсутні члени родини першого ступеню споріднення або вони не мають фізичної спроможності для виконання цих задач);
  • члени родини з числа першого ступеню споріднення (не більше одного) людини з інвалідністю другої групи, які займаються постійним доглядом за нею, за умови відсутності інших людей, які можуть здійснювати такий догляд;
  • якщо жінка з чоловіком є військовослужбовцями та мають неповнолітню дитину, один з них може отримати відстрочку та право на звільнення від військової служби (чи то чоловік, чи то жінка);
  • керівники міністерств та їх заступники, керівники державних органів та органів державного управління, чиї повноваження охоплюють всю країну;
  • нардепи України та депутати Верховної Ради АР Крим;
  • судді, члени Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України тощо;
  • працівники різноманітних органів військового управління, військових частин та оборонних організацій, такі як Міноборони, ЗСУ, СБУ, Державна спеціальна служба транспорту, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служба зовнішньої розвідки України, Нацгвардія, Державна прикордонна служба України, Управління державної охорони України, МВС та установи експертної служби МВС України;

Хто має відстрочку від призову на особливий період під час мобілізації?

Крім того, мобілізації не підлягають на особливий період такі категорії людей:

  • студенти денної або дуальної форми, які здобувають професійну або професійно-технічну, фахову передвищу та вищу освіту. За умови, що цей рівень освіти є вищим за попередньо здобутий. Це стосується також докторантів та тих, хто проходить інтернатуру. Винятком є аспіранти, які навчаються на контрактній формі за кошти фізичних або юридичних осіб;
  • наукові працівники установ вищої або передвищої освіти й наукових організацій, які мають науковий ступінь. Також педагогічні працівники в закладах фахової передвищої, професійної, професійно-технічної та загальної середньої освіти, за умови їхньої роботи у відповідних закладах або організаціях не менше ніж на 0,75 ставки;
  • люди, які втратили (смерть або зникли безвісти) близьких родичів (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний або повнорідний брат чи сестра) під час їхньої участі у Антитерористичній операції (військовослужбовці, люди, які мали відношення до забезпечення безпеки та оборони України та інші).

До того ж, не можна буде призивати військових, які служили під час воєнного стану та були звільнені в запас через закінчення строку служби, протягом наступних двох років з моменту їхнього звільнення зі служби. Не призиватимуть під час мобілізації також громадяни, які були переведені в запас у зв'язку зі звільненням з полону. Ці дві категорії людей можуть продовжувати військову службу за власним бажанням.

Що відомо про законопроєкт про мобілізацію

19 грудня 2023 року Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт №10378 про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня 2024 року на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики. Водночас до Ради подали ще чотири альтернативних законопроєкти про мобілізацію.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

30 січня Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді України проєкт закону №10449 про зміни щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Верховна Рада
Кабмін
ЗСУ
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