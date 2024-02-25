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Головна Війна з Росією Безпілотники МВС знищили ворожої техніки на $5,5 млрд

Безпілотники МВС знищили ворожої техніки на $5,5 млрд

25 лютого, 2024 неділя
13:04
Війна з Росією Ігор Клименко

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що військові МВС, які воюють проти Росії спільно з ЗСУ, знищили за допомогою дронів ворожої техніки на понад 5,5 млрд доларів

Про це він заявив на форумі "Україна. Рік 2024".

Клименко зазначив, що 10 бригад Гвардії наступу вже сформовані та воюють спільно з воїнами ЗСУ.

Він наголосив, що бойові сили МВС не лише беруть участь у розробці та виготовленні ударних і розвідувальних дронів, а й практично використовують їх на лінії фронту.

"Те, що підтверджено Генеральним штабом: ми знищили або пошкодили ворожої техніки на 5,5 млрд доларів. Це саме тільки системи МВС", - додав міністр.

Він зазначив, що наразі мобілізаційні сили противника переважають українські. На першому етапі війни у 2022-2023 роках у ворога було більше техніки та технічної спроможності. Тому українські військові потребують інновацій, аби отримати перевагу на фронті та захистити наші безпілотники від радіолокаційних систем ворога.

"Система МВС законтрактувала на 2024 рік більше ніж на 50% саме контрактів у вітчизняному ОПК. Це безпрецедентно. Ми йдемо вперед", - підсумував Клименко.

  • Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на форумі "Україна. 2024 рік" заявив, що у 2024 році Україна досягне мети виробництва мільйона безпілотників на рік. 90% дронів, які зараз Україна використовує на полі бою, – українського виробництва.
Теги:
Україна
військові
ЗСУ
безпілотник
втрати окупантів
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