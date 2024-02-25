Безпілотники МВС знищили ворожої техніки на $5,5 млрд

Про це він заявив на форумі "Україна. Рік 2024".

Клименко зазначив, що 10 бригад Гвардії наступу вже сформовані та воюють спільно з воїнами ЗСУ.

Він наголосив, що бойові сили МВС не лише беруть участь у розробці та виготовленні ударних і розвідувальних дронів, а й практично використовують їх на лінії фронту.

"Те, що підтверджено Генеральним штабом: ми знищили або пошкодили ворожої техніки на 5,5 млрд доларів. Це саме тільки системи МВС", - додав міністр.

Він зазначив, що наразі мобілізаційні сили противника переважають українські. На першому етапі війни у 2022-2023 роках у ворога було більше техніки та технічної спроможності. Тому українські військові потребують інновацій, аби отримати перевагу на фронті та захистити наші безпілотники від радіолокаційних систем ворога.

"Система МВС законтрактувала на 2024 рік більше ніж на 50% саме контрактів у вітчизняному ОПК. Це безпрецедентно. Ми йдемо вперед", - підсумував Клименко.