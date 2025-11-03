Безпілотники вдарили по нафтопереробному заводу в російському Саратові, - ЗМІ

Про це повідомляє російський telegram-канал Astra.

Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів і загоряння, після чого в місті було введено обмеження на роботу аеропорту, яке тривало понад шість годин.

Саратовський НПЗ є одним із ключових підприємств регіону. Він спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки та інших нафтопродуктів — загалом понад 20 видів.

За офіційними даними підприємства, обсяг переробки у 2023 році становив 4,8 млн тонн нафти.