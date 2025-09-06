Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Безсмертний: Угода про тимчасове чи довгострокове перемир’я - принципово не має ніякого значення
Ексклюзив

Безсмертний: Угода про тимчасове чи довгострокове перемир’я - принципово не має ніякого значення

Ірена Моляр
6 вересня, 2025 субота
10:09
Війна з Росією Роман Безсмертний

Принципово має значення - кардинальне посилення ЗСУ: будувати заводи ОПК, логістичну та інфраструктурну складові, збільшувати виробництво, щоб забезпечувати армію України

Зміст

Про це розповів український політик і дипломат Роман Безсмертний в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському в етері Еспресо.

"Щодо укладання угоди про тимчасове чи довгострокове перемир’я, заморожування лінії фронту, на моє переконання, це принципово не має ніякого значення. Принципово має значення - кардинальне посилення ЗСУ, власне те, що в п.3 гарантій безпеки, - ось на що треба робити акцент. А на що не звертається увага? На те, що ця складова і може бути реалізована до будь-якого перемир’я, зупинки, передишки – як завгодно це називайте. Воно в принципі не заважає цьому процесу", - зауважив Безсмертний.

За його словами, стаття Андерса Фог Расмуссена (данський політик, колишній генсек НАТО – ред.), яка була надрукована у Financial Times, деякі речі фактично приземлила. Наприклад тема, що стосується створення армії за "концепцією дикобраза", - чому це не робити зараз? Для чого чекати певних рішень у переговорній групі - це можна робити. І саміт, який днями відбувся в Копенгагені, абсолютно чітко показав: для чого далі продовжувати балачки на цю тему, коли можна просто будувати заводи, збільшувати виробництво, забезпечувати армію України, логістичну та інфраструктурну складові, щоб дати можливість значно посилити Україну?

"За таких умов тема, яка може далі виникнути, - створення й передислокація на територію України контингенту. Расмуссен абсолютно правильно пише - а чому зараз не підготувати такий контингент і розмістити в Румунії, Болгарії, Польщі, країнах Балтії, щоб потім швидко перемістити на територію України? Так може бути, то чому це нині не робити, коли є небезпека, в тому числі й цим державам? І що з того, що в нинішній ситуації Навроцький просить у Дональда Трампа збільшити кількість американського війська на території Польщі? А свої зусилля в цьому плані робити не слід? Напевно слід зробити, в тому числі й іншим державам європейської спільноти", - підкреслив дипломат.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Роман Безсмертний
Європа
ЗСУ
ВПК
Студія Захід з Антоном Борковським
гарантії безпеки
зброя для України
Читайте також:
Кім Чен Ин і його дочка Кім Джу Е
Автор Юрій Мартинович
4 вересня, 2025 четвер
Міжнародний дебют доньки Кім Чен Ина: чи буде наступним лідером КНДР жінка
Володимир Зеленський і Роберт Фіцо
Автор Дар'я Куркіна
5 вересня, 2025 п'ятниця
Зеленський та Фіцо зустрілися в Ужгороді: прем'єр Словаччини назвав погляди Братислави та Києва на питання енергетики "діаметрально протилежними"
Джоан Роулінґ
Автор Дар'я Тарасова
4 вересня, 2025 четвер
Українка пожалілась на високу вартість нової книжки Роулінг. Письменниця пообіцяла їй надіслати роман
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 47.94
    Продаж 48.61
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
6 вересня
10:55
Аналітика
Пускові установки балістичних ракет DF-26, Китай
Що й кому показав військовий парад в Китаї
10:53
З початку вересня РФ застосувала проти України понад 1300 БПЛА, майже 900 керованих авіабомб і до пів сотні ракет, - Зеленський
10:38
Оновлено
Петер Сіярто
Сіярто каже, що Україна в ЄС "знищить угорських фермерів, ринок праці та безпеку". Сибіга запропонував йому зустрітися замість суперечок онлайн
10:36
Ексклюзив
Путін в Кремлі
Найбільше Путін боїться не розширення НАТО, - експосол США у РФ Макфол
10:27
Російський газ
До Китаю прибув другий танкер із російським СПГ, який перебуває під санкціями США, - Bloomberg
10:22
Нова глава МЗС Британії Купер провела першу розмову на посаді з Сибігою
10:12
Огляд
світ, міжнародний огляд
Дональд Трамп і Володимир Путін знову на одній хвилі, Україна заборонить церкву, яка пов'язана з провоєнною РПЦ. Акценти світових ЗМІ 6 вересня
10:02
OPINION
Що виграв і що програв Путін в Пекіні?
10:00
PR
YSL
Чи варто купувати YSL чи краще Chanel
09:38
Ексклюзив
Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня
Карта бойових дій за період 30 серпня – 6 вересня: наступ ворога врешті почав просідати чи росіяни готують новий прорив?
09:26
ППО
Сили ППО знешкодили 68 із 91 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:37
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 184 бої: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 48 атак
08:14
Росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру на Донеччині: є знеструмлення, затримуються поїзди
08:03
OPINION
Нас чекає остаточний розпад системи міжнародної безпеки
08:01
Огляд
Воля до успіху, життя та їжа, папіроси для Кассандри – 5 книг про те, як стати собою
07:30
Огляд
Чому "скрипниківка" стала ворогом Кремля: 97 років тому ухвалили найукраїнськіший варіант правопису
07:14
Огляд
наземний безпілотник THeMIS
Може тягнути понад 30 тонн, проїхати 1000 км в пустелі, а росіяни обіцяли за нього винагороду: що таке наземний безпілотник THeMIS і чим він особливий
07:06
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 960 військових, 39 артсистем та 2 танки
06:58
Володимир Зеленський
"Він може приїхати до Києва": Зеленський відповів на пропозицію Путіна щодо зустрічі у Москві
06:19
Пережили утиски, примус і нав’язування роспропаганди: Україна повернула з ТОТ велику групу дітей
06:03
Оновлено
БПЛА
Росія запустила ударні дрони по Україні: напрямки руху
01:03
Дональд Трамп
Трамп оголосив, що саміт G20 у 2026 році відбудеться в Маямі
2025, п'ятниця
5 вересня
23:57
Оновлено
Пентагон
Трамп перейменував міністерство оборони США на міністерство війни
23:54
Гакон Арнар Гаральдссон (праворуч), Ісландія - Азербайджан
ЧС-2026: Ісландія забила 5 голів Азербайджану, результати інших матчів 5 вересня
23:45
Оновлено
Єврокомісія
ЄС оштрафував Google на €2,95 млрд через порушення правил конкуренції на ринку реклами. Трамп відреагував
23:35
Ілля Забарний та Кіліан Мбаппе (ліворуч), Україна - Франція
Україна програла Франції на старті кваліфікації ЧС-2026 з футболу
22:49
Білорусь
"Недемократична й недружня країна": поляків закликали швидко покинути Білорусь
21:58
Аналітика
Пентагон
Історичне перейменування Пентагону: чому для Трампа "війна" звучить краще за "оборону". Пояснюємо
21:49
Бельгія
"Це підірве довіру як до центру фінпослуг": Бельгія відмовилася передавати заморожені активи РФ в інтересах України
21:49
Ексклюзив
Валентин Наливайченко
"Бачу навченого та підготовленого виконавця": Наливайченко про підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія
21:47
Ексклюзив
Російський диктатор Володимир Путін
Хибно вважати, що Путін завжди виконує свої ультиматуми, - експосол США у РФ Макфол
21:11
Дмитро Медведєв
"Витягують з різних місць і пред'являють": Медведєв вимагає, аби Коаліція охочих консультувалася з РФ щодо гарантій безпеки для України
21:10
Ексклюзив
"Служба - не рабство": у Києві відбувся мітинг проти утиску військовослужбовців
20:17
Кір Стармер
Віцепремʼєрка Британії Рейнер подала у відставку через несплату податків, в уряді Стармера відбулися перестановки
20:03
OPINION
Захист пам’яті, мови та культурної спадщини нарешті стали складовою національної безпеки
19:38
Ексклюзив
Карта Покровськ_вересень 05.09.25
Ефективність бойових дій поблизу Добропілля вплине на характер подальших дій навколо Покровська, - Згурець
19:14
на фото Володимир Зеленський
"Просто терпіти в темряві ніхто не буде": Зеленський пообіцяв, що Україна відповідатиме на удари РФ по енергооб'єктах
19:03
Оновлено
Володимир Зеленський і Роберт Фіцо
Зеленський та Фіцо зустрілися в Ужгороді: прем'єр Словаччини назвав погляди Братислави та Києва на питання енергетики "діаметрально протилежними"
18:49
ЗСУ
"Змушені були переховуватись більше трьох років": "Янголи" евакуювали чотирьох українських воїнів з окупованої території
18:30
Фрідріх Мерц
Європа не може чинити достатній тиск на Путіна, аби зупинити війну, - Мерц
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV