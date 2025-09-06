Безсмертний: Угода про тимчасове чи довгострокове перемир’я - принципово не має ніякого значення

Про це розповів український політик і дипломат Роман Безсмертний в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському в етері Еспресо.



"Щодо укладання угоди про тимчасове чи довгострокове перемир’я, заморожування лінії фронту, на моє переконання, це принципово не має ніякого значення. Принципово має значення - кардинальне посилення ЗСУ, власне те, що в п.3 гарантій безпеки, - ось на що треба робити акцент. А на що не звертається увага? На те, що ця складова і може бути реалізована до будь-якого перемир’я, зупинки, передишки – як завгодно це називайте. Воно в принципі не заважає цьому процесу", - зауважив Безсмертний.

За його словами, стаття Андерса Фог Расмуссена (данський політик, колишній генсек НАТО – ред.), яка була надрукована у Financial Times, деякі речі фактично приземлила. Наприклад тема, що стосується створення армії за "концепцією дикобраза", - чому це не робити зараз? Для чого чекати певних рішень у переговорній групі - це можна робити. І саміт, який днями відбувся в Копенгагені, абсолютно чітко показав: для чого далі продовжувати балачки на цю тему, коли можна просто будувати заводи, збільшувати виробництво, забезпечувати армію України, логістичну та інфраструктурну складові, щоб дати можливість значно посилити Україну?

"За таких умов тема, яка може далі виникнути, - створення й передислокація на територію України контингенту. Расмуссен абсолютно правильно пише - а чому зараз не підготувати такий контингент і розмістити в Румунії, Болгарії, Польщі, країнах Балтії, щоб потім швидко перемістити на територію України? Так може бути, то чому це нині не робити, коли є небезпека, в тому числі й цим державам? І що з того, що в нинішній ситуації Навроцький просить у Дональда Трампа збільшити кількість американського війська на території Польщі? А свої зусилля в цьому плані робити не слід? Напевно слід зробити, в тому числі й іншим державам європейської спільноти", - підкреслив дипломат.